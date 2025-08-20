El día de hoy por la mañana, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) recibió una fuerte lluvia que en este momento permanece activa, de acuerdo con el Radar Doppler del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Ante ello, elementos de Policía Vial Jalisco se encuentran desplegados a lo largo del territorio atendiendo los estragos que ha causado la precipitación. Se pide a los ciudadanos evitar la circulación y traslados en los siguiente puntos debido a inundaciones.

Estos puntos del AMG están inundados

Estos son los puntos que Policía Vial Jalisco ha confirmado al momento con encharcamientos e inundaciones:

Corte a la circulación: Av. Juan Pablo II y Circunvalación: Encharcamiento de hasta 40 centímetros

Cerrado el paso a desnivel de Av. 8 de Julio y Av. Washington por inundación

Cerrado el paso a desnivel de Av. López Mateos y Galileo Galilei por inundación

Cerrado el paso a desnivel de Arcos de Milenio en ambos sentidos por inundación

Cierre vial en retorno de Av. Mariano Otero y Anillo Periférico por inundación

Cerrado el paso a desnivel de Av. 8 de Julio y calle Halcón por inundación

Cierre vial en Av. Colón y Av. López de Legazpi por inundación

Cerrado el paso a desnivel de Av. López Mateos y Av. Copérnico por inundación

Cerrado el túnel del Anillo Periférico, a la altura de ITESO por inundación

Cerrado el paso a desnivel en Mariano Otero y Periférico por inundación

Cierre vial en Amado Nervo y Tenochtitlán por inundación

La Policía Vial Jalisco exhorta a la población a extremar precauciones en estos puntos del AMG y utilizar rutas alternas. Así como atender las indicaciones de los elementos desplegados en sitio.

