Policía Vial Jalisco confirma inundaciones en estos puntos del AMG

Elementos de Policía Vial Jalisco se encuentran desplegados a lo largo del Área Metropolitana de Guadalajara atendiendo los estragos que ha causado la precipitación

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Estos puntos del AMG presentan inundaciones de acuerdo con el reporte de Policía Vial Jalisco al momento. ESPECIAL / Facebook Policía Vial Jalisco

El día de hoy por la mañana, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) recibió una fuerte lluvia que en este momento permanece activa, de acuerdo con el Radar Doppler del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Ante ello, elementos de Policía Vial Jalisco se encuentran desplegados a lo largo del territorio atendiendo los estragos que ha causado la precipitación. Se pide a los ciudadanos evitar la circulación y traslados en los siguiente puntos debido a inundaciones.

Estos puntos del AMG están inundados

Estos son los puntos que Policía Vial Jalisco ha confirmado al momento con encharcamientos e inundaciones:

  • Corte a la circulación: Av. Juan Pablo II y Circunvalación: Encharcamiento de hasta 40 centímetros
  • Cerrado el paso a desnivel de Av. 8 de Julio y Av. Washington por inundación
  • Cerrado el paso a desnivel de Av. López Mateos y Galileo Galilei por inundación
  • Cerrado el paso a desnivel de Arcos de Milenio en ambos sentidos por inundación
  • Cierre vial en retorno de Av. Mariano Otero y Anillo Periférico por inundación
  • Cerrado el paso a desnivel de Av. 8 de Julio y calle Halcón por inundación
  • Cierre vial en Av. Colón y Av. López de Legazpi por inundación
  • Cerrado el paso a desnivel de Av. López Mateos y Av. Copérnico por inundación
  • Cerrado el túnel del Anillo Periférico, a la altura de ITESO por inundación
  • Cerrado el paso a desnivel en Mariano Otero y Periférico por inundación
  • Cierre vial en Amado Nervo y Tenochtitlán por inundación

La Policía Vial Jalisco exhorta a la población a extremar precauciones en estos puntos del AMG y utilizar rutas alternas. Así como atender las indicaciones de los elementos desplegados en sitio.

