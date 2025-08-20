El día de hoy por la mañana, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) recibió una fuerte lluvia que en este momento permanece activa, de acuerdo con el Radar Doppler del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara (UdeG).Ante ello, elementos de Policía Vial Jalisco se encuentran desplegados a lo largo del territorio atendiendo los estragos que ha causado la precipitación. Se pide a los ciudadanos evitar la circulación y traslados en los siguiente puntos debido a inundaciones.Estos son los puntos que Policía Vial Jalisco ha confirmado al momento con encharcamientos e inundaciones:La Policía Vial Jalisco exhorta a la población a extremar precauciones en estos puntos del AMG y utilizar rutas alternas. Así como atender las indicaciones de los elementos desplegados en sitio.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB