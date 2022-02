COVID: Balvin escribe emotivo mensaje a su madre hospitalizada por coronavirus

Alba Mary, madre de J Balvin se encuentra hospitalizada desde hace varios días por COVID-19, pero su hijo no pierde la fe y reza para que su madre se recupere pronto.

El cantante felicitó a su madre por su cumpleaños, y aunque admitió que viven un momento triste y difícil, agradece que le haya dado la vida.

INSTAGRAM/@jbalvin

"Querida, madre, no sé cómo denominar el día de hoy… no sé si es bueno, no sé si no es tan bueno, ¡pero acá estamos juntos! Quiero celebrar tu cumpleaños y, aunque no estamos en las condiciones idóneas, quiero agradecerle a la vida por ser mi cómplice, mi mejor amiga", se lee en el mensaje.

El cantante ha permanecido junto a su madre esperando que mejore, ayer no asistió a la ceremonia de Premio Lo Nuestro, donde estaba nominado.

"Gracias por acompañarme desde cero y, por esto, me refiero al principio de mi creación, TÚ fuiste quien me dio la vida, tú me prestaste tus órganos, energías, vitaminas, alimento y me prestaste tu vientre por unos meses para formarme sin esperar nunca nada a cambio… porque los hijos pueden llegar a ser una lotería también algunas veces. ¡wow! tus células me formaron, ¡qué tan complejo es esto por Dios!", reflexionó el cantante, quien hoy visitó a su madre en el hospital y le llevó un regalo.

J Balvin no paró en elogios para su mamá, destacó su generosidad y buen corazón en todo momento, y compartió cuando estando inconsciente, despertó por un momento para pedirle que ayudara a la gente que no podía comprar medicamentos para combatir el Covid-19.

"Tengo que decir que me impactó cuando regresaste de ese momento donde no estabas consciente durante varios días en la clínica y lo único que me pediste fue ayudar a las personas que estaban a tu alrededor y que no tenían como pagar un medicamento difícil de conseguir para atacar el Covid… eso evidencia tu grandeza y que a pesar de los momentos oscuros, siempre estás en servicio al prójimo".

El cantante aprovechó para abogar por la paz mundial.

AF