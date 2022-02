Premios Lo Nuestro: ¿Quiénes fueron los ganadores de la edición 2022?

Este jueves por la noche se realizó en Miami la ceremonia 2022 de Premios Lo Nuestro para celebrar a lo mejor de la música latina, donde además fue reconocido Vicente Fernández con un emotivo homenaje a cargo de Ángela Aguilar, Grupo Firme, Camilo, Christian Nodal y David Bisbal.

Sin embargo, también fue reconocido Maluma como “Ídolo global” pues desde que se lanzó en la música ha logrado consolidarse como uno de los referentes más importantes de la música internacional empoderando el idioma español.

Durante su participación musical, Maluma interpretó “Mamá Tetema”, “Cositas de la USA” y “LNEM (Gata)” con Kapla y Miky, Philip Ariaz, Blessd. Al final todos lucieron una playera con la leyenda “Medallo en el mapa. + música – violencia”. Además, el cantante dedicó su premio “Ídolo global” a las nuevas generaciones de talentos. “Son nuevas generaciones que vienen haciendo música sin importar el género, tengan la certeza de que los sueños se pueden hacer realidad, en Colombia no hay narcotráfico hay talento”.

“La chica dorada”, Paulina Rubio también fue reconocida por su trayectoria en la música pop. Cantó un medley de sus éxitos como “Ni una sola palabra”, “Lo haré por ti”, “Te quise tanto”, “Causa y efecto”, “Don't say goodbye”, “Mío”, “Yo no soy esa mujer”, “Sexi dance” además de “Y yo sigo aquí”.

Cuando Ángela Aguilar ganó el premio de revelación femenina se lo dedicó a las mujeres. “Yo quiero dedicarle esto a todas las mujeres, en el género regional necesitamos traer a más mujeres; estoy muy contenta de representar a la nueva generación de mexicanos, espero que las niñas que nos ven en casa se animen, porque las mujeres fuertes si podemos”. Durante su participación musical interpretó “La malagueña”. Además, Sting fue el invitado especial de la noche, la estrella global cantó en español su tema “For her love”.

Los números musicales

Wisin y Yandel fueron de los primeros en estar en el escenario, interpretando sus éxitos “No se olvida” y “Sexy movimiento”; después llegó Sofía Reyes con “Palo santo”; Luis Fonsi y Manuel Turizo cantaron “Vacaciones”; Yuri y Gilberto Santa Rosa presentaron “Conteo regresivo”; Natti Natasha, El Alfa y Chimbala ofrecieron “Wow BB”; Christian Nodal “Ya no somos ni seremos”; Sebastián Yatra “Tacones rojos”; Olga Tañón con “Ojalá” y después con “El jala jala” y “Como olvidar” con Jay Wheeler.

También subieron al escenario los integrantes de CNCO con su éxito “Party, humo y alcohol”, así como KHEA con Prince Royce y Natti Natasha con “Ayer me llamó mi ex”; Deorro, Im Chino y Pitbull con el éxito “Discoteca” y finalmente Anitta y Justin Quiles con “Envolver” y luego la brasileña interpretó “No chao novinha”

LISTA DE GANADORES:

Artista del año

Bad Bunny

Álbum del año

“El último tour del mundo"

Canción del año

“Bichota"

Remix del año

“Ayer me llamo mi ex” con KHEA, Natti Natasha, Prince Royce - Ayer Me Llamó Mi Ex Remix ft. Lenny Santos

Mejor álbum pop

“Déjà vu” de CNCO

Artista revelación femenina

Ángela Aguilar

Artista revelación masculino

El Alfa

Artista del año regional mexicano

Christian Nodal

Colaboración crossover del año

“In da guetto” de J Balvin y Skrillex

La mezcla perfecta

“Volví” de Romeo Santos y Bad Bunny

DJ del año

DJ Adoni

Artista solista pop del año

Camilo

Canción del año pop

“Tan enamorados” de CNCO

Colaboración del año pop

“Pareja del año” de Sebastián Yatra y Myke Towers

Canción del año pop urbano

“Qué más pues” de J Balvin y María Becerra

Canción del año pop urbano dance

“Pepas” de Farruko

Canción del año pop balada

“Amén” de Ricardo Montaner, Mau y Ricky, Camilo y Evaluna

Grupo o dúo pop del año

CNCO

Artista maculino del año

Bad Bunny

Artista femenina del año

Karol G

Canción urbana del año

Bichota

Colaboración urbana del año

“AM Remix” de Nio García, J Balvin y Bad Bunny

Álbum urbano del año

“El último tour del mundo” de Bad Bunny

Canción del regional mexicano

“A la antigüita” de Calibre 50

Grupo o dúo de regional mexicano del año

Grupo Firme

Canción norteña del año

“Te volvería a elegir” de Calibre 50

Canción de banda del año

“El Tóxico” de Grupo Firme y Carín León

Canción mariachi del año

“100 años” de Carlos Rivera, Maluma y Calibre 50

Canción sierreña del año

“Ya me enteré” de Chayín Rubio

Canción cumbia del año

“Cumbia a la gente” de Guaynaa y Los Ángeles Azueles

Álbum regional mexicano del año

“Nos divertimos logrando lo imposible” de Grupo Firme

Artista tropical del año

Romeo Santos

Canción tropical del año

“Bebé” de Camilo y El Alfa

Colaboración tropical del año

“De vuelta pa´ la vuelta” de Daddy Yankee y Marc Anthony

