El pasado 30 de abril, Netflix añadió a su catálogo “Bohemian Rhapsody”, película de 2018 que retrata la historia de una de las mayores bandas en la historia del rock y de la música en general: Queen.

Esta cinta, aclamada por los mayores fanáticos de la banda británica, se trató de un proyecto que tardó casi 10 años en estrenarse, y detrás del cual estuvieron involucrados los miembros de la banda Brian May y Roger Taylor.

Además de “Bohemian Rhapsody”, Netflix contiene en su catálogo otras cintas que relatan la historia de grandes bandas musicales, o bien, su premisa está inspirada en ellas. Estas son 3 películas que puedes ver en Netflix si te gustó “Bohemian Rhapsody”.

Rocketman

Hace algunos años, el británico Elton John anunció su retiro de la música, lo que incluía una última gira (que se vio cancelada debido a la pandemia de 2020) y una película biográfica protagonizada por el talentoso Taron Egerton. Muy parecido a la cinta de 2018 “Bohemian Rhapsody”, “Rocketman” de 2019 narra el ascenso a la fama del legendario Elton John, sus adicciones, y la creación de éxitos musicales de la talla de “Your Song”. Otra de las mayores similitudes entre “Rocketman” y “Bohemian Rhapsody” es el director Dexter Fletcher, quien se unió a la dirección de “Bohemian Rhapsody” cuando el director Bryan Singer fue acusado de abuso sexual, casi al final de la realización del proyecto. Un año después, Fletcher dirigió en su totalidad la biopic de Elton John.

Yesterday

Otra cinta que lleva en su título el nombre de una de las canciones de rock más importantes de la historia. Sin embargo, y a diferencia de “Bohemian Rhapsody” y “Rocketman”, ésta no es una película biográfica. “Yesterday” parte de la premisa ¿Qué sucedería si un día, nadie recordara a The Beatles (una de las mayores bandas de la historia)? Todos los habrían olvidado a excepción de un joven músico, que aprovecha la situación y lanza las canciones de The Beatles, logrando reconocimiento internacional. La película protagonizada por Himesh Patel se estrenó en 2019 y actualmente está disponible en Netflix.

La Bamba

Un clásico ochentero que cuenta la historia de Ritchie Valens, intérprete de éxitos como “La Bamba” y “We Belong Together”. La película de 1987 relata el ascenso a la fama y la corta carrera del músico, quien lamentablemente murió a los 17 años de edad en un accidente de avión al lado de los también músicos Buddy Holly y The Big Bopper. Este accidente ocurrido en 1959 es denominado “El día que murió la música”.

