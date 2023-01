¿Benedict Cumberbatch enfrentará cargos por la historia esclavista de su familia?

Aunque el actor Benedict Cumberbatch ha procurado mantener su vida privada al margen de las polémicas y escándalos que rompan con el carácter sereno y amigable que lo ha caracterizado en su paso por Hollywood, tal parece que los antecedentes de su familia mantienen en apuros al histrión de filmes taquilleros como “Dr. Strange” y la nominada y ganadora del Oscar “El poder del perro”, pues trascendió que podría enfrentar cargos por la esclavitud que su familia ejerció Barbados.

Si bien Benedict Cumberbatch ha tocado el tema en diferentes ocasiones de manera pública y no ha negado el historia de su familia, cuando Joshua Cumberbatch, el bisabuelo de su tatarabuelo, tenía campos de azúcar y algodón trabajados por esclavos, el actor podría enfrentar un proceso legal por su familia luego de que Gobierno de Barbados ha solicitado establecer equipos de análisis y conciliación para que las familias que fueron esclavistas reparen el daño a los actuales descendientes de los esclavos que tuvieron.

De acuerdo a medios como The Telegraph, familias como la de Cumberbatch, y otras tantas, tendrían que reparar el daño en la medida de lo posible mediante, por lo que se analiza será mediante pagos económicos que ayudaría a desarrollar clínicas e infraestructura de servicio que impulse el crecimiento de las familias afectadas por la esclavitud a la que históricamente fueron sometidas.

Benedict Cumberbatch, quien co-protagonizó la aclamada película “12 años de esclavitud”, aprovechó entonces para manifestar su pena por lo ocurrido en su familia, indicando que si bien en la actualidad y desde varias generaciones dejaron de ser propietarios de esclavos, reconocía que los daños y heridas hechas a las familias y sus descendientes seguían abiertas no solo en la localidad británica en la que sus abuelos ejercieron la esclavitud, sino que entendía que a nivel mundial los derechos humanos aún enfrentaban desafíos para que ninguna persona sea forzada a trabajar en esos términos y con condiciones deplorables en todos los aspectos.

Se sabe que la familia de Benedict Cumberbatch habría generado una fortuna millonaria con sus plantaciones de azúcar y algodón al norte de Barbados -que hasta el año 2021, tras su independencia y reconocimiento como nación, se mantenía como una colonia británica- y en la que llegaron a tener hasta 250 esclavos. El medio indicó que al terminar la esclavitud en la zona, Reino Unido compensó a las familias que fueron esclavizadas y despojadas de sus tierras, sin embargo, se señala que esto no fue un trato del todo justo ante las atrocidades de las que fueron víctimas, pues familias como la del actor, pese a sus actos, recibieron también compensaciones, como seis mil libras, que hoy significarían más de un millón 300 mil euros.

Hasta el momento se desconoce si el actor ya fue contactado por el gobierno de Barbados para establecer el monto de la reparación de daño o si él directamente ha ofrecido una solución de manera voluntaria.

Benedict Cumberbatch no niega su pasado familiar

Aunque el actor no se ha pronunciado ante las nuevas medidas que busca el país caribeño de Barbados para reparar el daño de las familias y sus descendientes afectados, Benedict Cumberbatch ha explicado en ocasiones pasadas cómo este tema ha sido constante en su familia con la intención de reparar el daño que hicieron sus abuelos, pues incluso confesó que su madre le había recomendado cambiarse u ocultar su apellido al lanzarse como actor para evitar ser relacionado con la historia de su familia y las oportunidades laborales no le fueran negadas por algo que él no hizo.

El actor señaló en su momento que no podía negar los antecedentes familiares y que desde su trinchera el apostaría por reivindicar a su apellido al desempeñarse como un ciudadano empático con las injusticias y mostrando, mediante nuevas acciones, que al menos en su núcleo familiar tenían la intención de cambiar esa perspectiva ante los demás, en especial, él siendo figura pública.

Benedict Cumberbatch, quien ha sido considerado como uno de los ingleses más influyentes en el mundo del entretenimiento, en diversas ocasiones ha expuesto su faceta altruista hacia causas de beneficencia, además de mostrarse crítico ante la propia industria del cine por comentarios racistas y denigrantes por parte de sus colegas, sin olvidar que también ha pedido disculpas públicas por utilizar términos incorrectos.

En 2015, por ejemplo, ofreció disculpas públicas luego de expresar “actores de color” al referirse a los actores afrodescendientes en su intento de compartir su punto de vista en las desigualdades laborales en el gremio. En 2022, luego de que “El poder del perro” fuera nominada al Oscar, el actor criticó a Sam Elliot indicó que la película presentaba una idea errónea sobre los vaqueros al explorar la homosexualidad y la vulnerabilidad, por lo que Benedict enfureció y señaló a su colega de homofóbico y generador de odio.

