Benedict Cumberbatch: El actor responde a Sam Elliot por comentarios homofóbicos

Aunque Benedict Cumberbatch procura mantenerse al margen de los escándalos, el actor nominado al Oscar 2022 por “El poder del perro”, decidió no quedarse callado ante las críticas que su colega, el actor Sam Elliott –nominado al Óscar en 2018 por “Nace una estrella”- dio a la película dirigida por Jane Campion, alegando que la forma en cómo se representan a los vaqueros en el filme es incorrecta.

En una reciente participación en un podcast, Sam Elliott, refutó contra “El poder del perro” –basada en el libro de Thomas Savage- con críticas negativas sobre el tratamiento de los personajes, al referir que “así no son los vaqueros”, teniendo como contexto el arco narrativo que tienen los protagonistas de “El poder del perro” en donde se aborda la homosexualidad y el machismo.

Sam señaló que la visión de Jane Campion sobre la vida del oeste y sus habitantes, en su adaptación, es errónea, al recordar la trama que se enfoca en “Phil Burbank”, interpretado por Benedict Cumberbatch, un vaquero con un pasado amoroso complicado, quien se molesta con la presencia de su cuñada “Rose” (Kirsten Dunst) y su hijo “Peter” (Kodi Smit-McPhee), con quien particularmente establecerá una relación conflictiva avivando su mayor secreto sobre un viejo amor, exhibiendo así las razones de su homofobia y deseos.

En su entrevista, Sam Elliott comentó que es una película basura “El poder del perro”, pese a que el filme de Jane Campion es el que lidera las nominaciones de la próxima entrega del Oscar en las principales categorías.

“¿Quieres hablar sobre ese pedazo de basura? De todos modos te diré por qué no me gustó”, indicó Sam al señalar que los vaqueros parecían bailarines: “es lo que parecían todos estos jodidos vaqueros en esa película. Todos están corriendo por ahí en chaparreras y sin camisa. Están todas estas alusiones a la homosexualidad a lo largo de toda la jodida película”, al también destacar que si bien admira el trabajo de Jane Campion, considera que es la menos indicada para tratar una trama situada en la vida del oeste.

“Es una directora brillante, por cierto, amo su trabajo, su trabajo anterior, pero ¿qué carajos podría esta mujer de allá abajo, Nueva Zelanda, saber sobre el oeste americano? ¿Y por qué diablos filma esta película en Nueva Zelanda y lo llama Montana diciendo luego: ‘Así es como era?’ El mito es que existían estos hombres machos con su ganado. Acabo de regresar de jodido Texas donde conviví con familias, no hombres, familias, grandes, extensas, familias de múltiples generaciones”.

¿Qué dijo Benedict Cumberbatch?

Los comentarios de Sam Elliott han causado disgusto entre los fans que apoyan a la película que se estrenó mediante la plataforma de Netflix, sin embargo, el propio protagonista Benedict Cumberbatch –próximo a estrenar “Dr. Strange 2”, expresó su postura ante las críticas que Sam Elliott dijo respecto a la homosexualidad, tras ser abordado por la prensa en las actividades de los BAFTA.

“Me esfuerzo mucho por no decir nada sobre una reacción muy extraña que ocurrió el otro día en un podcast. Sin querer remover las cenizas de eso, a alguien realmente le ofendió, no lo he escuchado, así que es injusto que lo comente en detalle”, indicó inicialmente Cumberbatch.

“Estas personas todavía existen en nuestro mundo. Ya sea en la puerta de nuestra casa o en el camino o si es alguien que conocemos en un bar o pub o en el campo de deportes, hay agresión, ira y frustración y una incapacidad para controlar o saber quién eres en ese momento que causa daño a esa persona y, como sabemos, daño a quienes le rodean. Cuanto más miremos bajo el capó de la masculinidad tóxica y tratemos de descubrir las causas profundas de la misma, mayores posibilidades tendremos de lidiar con ella cuando surja con nuestros hijos”.

