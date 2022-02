Oscar 2022: El poder del perro lidera las nominaciones con 12 menciones

La cinta “El poder del perro” ("The Power of the Dog") de la cineasta Jane Campion para Netflix, lidera con 12 candidaturas las nominaciones a la 94 edición de los Oscar 2022, según anunció este martes la Academia de Hollywood.

Por su parte, la superproducción de ficción científica "Duna" (“Dune”) está en segundo lugar con 10; mientras que "Belfast", de Kenneth Branagh, les sigue en tercer lugar con 7 nominaciones.

Los Premios Oscar se entregarán en Hollywood el 27 de marzo.

En breve más información…

AC