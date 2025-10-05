McLaren logra el bicampeonato de constructores en la Fórmula 1

McLaren volvió a escribir una página dorada en la historia de la Fórmula 1 al conquistar su segundo Campeonato Mundial de Constructores consecutivo, luego de los valiosos puntos obtenidos por Oscar Piastri y Lando Norris en el Gran Premio de Singapur.

Con este logro, la escudería de Woking se consagra nuevamente como la mejor del mundo y alcanza su décimo título de constructores en la historia.

El desempeño de ambos pilotos fue clave para sellar la coronación. Aunque la victoria en Marina Bay fue para el británico George Russell, de Mercedes, y el segundo lugar quedó en manos del neerlandés Max Verstappen de Red Bull, Lando Norris completó el podio con una sólida actuación que aseguró los puntos necesarios para que McLaren mantuviera su dominio en la temporada.

El conjunto dirigido por Andrea Stella ha demostrado una notable consistencia durante todo el año, combinando potencia, estrategia y fiabilidad en cada Gran Premio. Tanto Norris como Piastri se consolidan como una dupla de élite, capaz de mantener a McLaren en la cima de la competencia.

Con este nuevo campeonato, la escudería británica reafirma su legado y demuestra que el proyecto iniciado en 2023 sigue más vigente y fuerte que nunca.

Pero en el Circuito Callejero de Marina Bay, las acciones resultaron cómodas para Russell, que largó desde la pole y no tuvo tanto inconveniente en llegar a la meta en primer lugar; pero quien sí lo tuvo, fue Max Verstappen, ya que continuamente tuvo la presión de Lando Norris, que con agresividad incluso sobre su compañero Oscar Piastri, se hizo de un puesto en el podio.

Tras estos resultados, Piastri sigue en la punta del campeonato de pilotos con 336 puntos, seguido por Lando Norris con 314 y Max Verstappen con 273 unidades.

En el renglón de constructores, McLaren ya se coronó al llegar a 650 puntos a falta de seis carreras por delante, por 325 de Mercedes y 300 de Ferrari.

La siguiente parada del Gran Circo de la Fórmula 1 será el próximo 19 de octubre con el Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito de las Américas de Austin, Texas.

Top 10 GP de Singapur

1.- George Russell / Mercedes

2.- Max Verstappen / Red Bull

3.- Lando Norris / McLaren

4.- Oscar Piastri / McLaren

5.- Kimi Antonelli / Mercedes

6.- Charles Leclerc / Ferrari

7.- Lewis Hamilton / Ferrari

8.- Fernando Alonso / Aston Martin

9.- Oliver Bearman / Haas

10.- Carlos Sainz / Williams

Campeonato de pilotos

1.- Oscar Piastri / McLaren / 336 puntos

2.- Lando Norris / McLaren / 314 puntos

3.- Max Verstappen / Red Bull / 273 puntos

4.- George Russell / Mercedes / 237 puntos

5.- Charles Leclerc / Ferrari / 173 puntos

6.- Lewis Hamilton / Ferrari / 127 puntos

7.- Kimi Antonelli / Mercedes/ 88 puntos

8.- Alex Albon / Williams / 70 puntos

9.- Isack Hadjar / RB / 39 puntos

10.- Nico Hulkenberg / Kick Sauber / 37 puntos

Campeonato de constructores

1.- McLaren / 650 puntos

3.- Mercedes / 325 puntos

2.- Ferrari / 300 puntos

4.- Red Bull / 290 puntos

5.- Williams / 102 puntos

6.- Racing Bulls / 72 puntos

7.- Aston Martin / 66 puntos

8.- Kick Sauber / 55 puntos

9.- Haas / 46 puntos

10.- Alpine / 20 puntos



MV