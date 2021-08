Bárbara de Regil prueba suerte en serie de Televisa

Tras despedirse en los mejores términos de la televisora del Ajusco para ir a Telemundo a rodar una nueva telenovela que lleva por nombre "Parientes a la fuerza", Bárbara de Regil fue captada en Televisa, donde acudió como invitada a la serie de comedia "40 y 20".

Además de Bárbara, también fue invitado el amigo de Jorge "Burro" Van Rankin, Roberto Palazuelos, quien recientemente aseguró que se retirará de la actuación en telenovelas.

El elenco de la serie de comedia, que se transmite por la barra nocturna semanal de Las Estrellas, compartió en sus redes sociales la divertida fotografía que se tomaron con los actores invitados.

"Es gratificante que me hayan tomado en cuenta para trabajar en esta exitosa serie de comedia de humor. Además, como no tengo exclusividad con nadie... soy una actriz libre donde me inviten, ahí trabajo", comentó la influencer.

Esta nueva temporada, que está por finalizar, es la continuación de la sexta, en donde el personaje de Toña (Michelle Rodríguez) decide no casarse con El Brayan (Armando Hernández), pues en pleno día de la boda le descubre misteriosos mensajes de texto de otra mujer, quien resultará ser Bárbara de Regil.

