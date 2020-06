Bárbara Mori le manda mensaje a Jacqueline Bracamontes

A través de una transmisión en Instagram, el actor Gustavo Cárdenas Ávila, mejor conocido como Jan, platicó con Jacqueline Bracamontes acerca de su experiencia en la telenovela "Rubí", donde interpretaron a Marco Rivera y Maribel de la Fuente, respectivamente.

"Ahí estuvimos en el 2005. Esa fue, precisamente mi segunda novela. Yo recuerdo que hice casting también para Rubí. Imaginate yo de Rubí, nunca".

Al momento de recordar al elenco de la novela, Jan le preguntó si sabía algo acerca de Bárbara Mori, ya que él no la había visto.

"A mí también me encantaría verla, tampoco sé de ella. La sigo en Instagram y estoy al pendiente de ella pero no la he visto físicamente, que me va a encantar darle un abrazo de los buenos".

Ante esto, el también modelo sorprendió a la actriz y le mostró un mensaje que le mandó la uruguaya. "Hola mi Jacky hermosa, tanto tiempo sin verte. Te mando muchos besos y mucho amor".

La ganadora de Nuestra Belleza México no ocultó su felicidad por el video y declaró que le gustó trabajar con ella.

"No sabes que gusto me da ver tan bien a Bárbara, escucharla y mandarme este saludo, de verdad que también la adoro a mi Barbarita. Esa Rubí que a pesar de que en pantalla se veía de que 'Ay, maldita coja' pero sí me quería Bárbara. La pasamos súper bien".

jb