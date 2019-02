Bacilos, listos para armar su fiesta

Los días 15 y 16 de febrero se realizará la primera edición de Tequila Sound Festival, y el trío latino Bacilos será parte del cartel del evento, en el que se presentarán el día 16 de la mano de éxitos como “Caraluna”, “Mi primer millón” y “Tabaco y Chanel”. A sus temas anteriores se sumarán también los que se desprenden del material “¿Dónde nos quedamos?”. Al respecto, es el brasileño André Lópes quien toma la llamada desde Chile para hablar de su regreso en la música y de esta presentación en la ciudad.

“Hace mucho que no volvemos a Guadalajara, a lo mejor en 2005 o 2006 estuvimos ahí. Ha pasado mucho tiempo, tomamos unas vacaciones un poco largas, del 2007 al 2017, y fue cuando decidimos volver a tocar. Notamos el interés de los fans, de los medios, de los promotores y las disqueras. Grabamos un disco nuevo y empezamos a tocar en conciertos, estamos en medio de una gira en Chile ahora y todo ha regresado con mucha fuerza, montamos un buen show que cuenta un poco la historia de Bacilos, trae todas las canciones que obviamente la gente quiere escuchar, las que sonaron hace 10 años, obviamente sobre esto es el show y poco a poco vamos metiendo algo de lo nuevo”.

Aunque se había avisado de una presentación en Calle 2 en octubre y luego se pospuso, señala André que finalmente decidieron presentarse en el Tequila Sound Festival para reencontrarse con su público tapatío. “Somos los tres Bacilos originales, José Javier Freire, Jorge Villamizar y yo y tenemos músicos invitados. Hay una parte visual del show, la intención es hacer que la gente baile y disfrute de las canciones, temas que nos gustan mucho tocar”. Luego de la presentación en Guadalajara en el marco de este festival, Bacilos estará en marzo para hacer conciertos en la Ciudad de México y San Luis Potosí.

Reencontrarse en la música

De su reciente álbum “¿Dónde nos quedamos?”, Bacilos ya ha lanzado varios sencillos como “Adicto a ti”, “Por hacerme el bueno” y “Perderme contigo”, más su reciente single. André explica que durante su receso en la música, la relación entre los tres siguió siendo la misma. “La dinámica entre los tres no ha cambiado nada, es como si nunca hubiéramos parado, sigue la química y la musicalidad, fue por eso que también decidimos volver. Nos encontramos un día en la casa de Jorge en 2016 y comenzamos a tocar, nos dimos cuenta que era súper fácil volver a trabajar, así que todo fue natural y orgánico”.

Pero lo que sí notaron que cambió fue el panorama de la música. “En 2007 en Viña del Mar tocamos nuestro último concierto y el iPhone ni existía, mucho menos todo lo que eran las redes sociales y las herramientas de distribución de música como iTunes o Spotify. La presencia del reggaetón era muy marginal. Entonces, el mundo ha cambiado muchísimo y ese sí fue un reto en este proceso del nuevo disco, mantener lo que es la esencia de Bacilos, cumplir con las expectativas de la gente y a la vez ser actuales, probar sonidos que se escuchan hoy día en la calle con el proceso de grabación y composición para estar presentes en las discotecas, en la radio y en las fiestas”.

Destaca que desde que se dieron a conocer como grupo, siempre han estado renovándose como músicos y siendo abanderados del mundo.

“Somos de Colombia, Brasil y Puerto Rico, vivimos en Miami, siempre hemos sido una banda de fusión, de buscar ritmos e ideas. Sería más difícil para nosotros ser una banda de cumbia, rock, pop o vallenato, nos sale más natural esto que hacemos sin esfuerzo. Este proceso de traer algo nuevo lleva un poco más de lo electrónico, no necesariamente urbano en todas las canciones, pero hay cositas programadas que nos metimos un poco en eso también, hay poco más de teclados, cosas nuevas, pero manteniendo nuestra esencia”.

En su justa medida

André señala lo feliz que los tiene su vuelta: “Estamos muy agradecidos, no siempre uno tiene la oportunidad en la vida de hacer algo que le gusta. Uno puede decir que volvió y no pasa nada, nosotros tuvimos mucha suerte con este regreso porque hasta ahora ha sido un éxito, hay interés de los medios y los promotores, no paramos de viajar, estamos haciendo nueve conciertos en Chile en este momento, estaremos en Centroamérica y hay fechas en Estados Unidos”.

“El éxito y los viajes fueron más intensos en los últimos cuatro años de nuestra primera etapa, fue algo muy rápido, uno no asimila, es difícil digerir lo que pasa todo a la vez y cuando se acabó terminamos cansados, esta vez lo estamos tomando más tranquilos, más maduros, más conscientes y agradecidos”.