Bartolano, en el “flow” mexicano

Los ritmos urbanos siguen floreciendo en México y Bartolano está dispuesto a demostrar que los “beats” y el “flow” nacional tienen todo el potencial para competir ante los exponentes internacionales que dominan al universo del reguetón.

Originario de Oaxaca, Bartolano gana terreno en la industria musical mexicana a través de su proyecto independiente que busca potencializar el apoyo y proyección del reguetón y ritmos urbanos en México al apostar por una lírica más amable en la que se aborde desde la picardía y la juventud el romance y situaciones cotidianas.

Será en el Tequila Sound Festival donde Bartolano se presente el 16 de febrero —en el marco de este concierto de dos días— en donde coincidirá música de diversos géneros y conceptos, así como gastronomía, arte y la cultura del tequila como bebida, espacio que el joven cantautor considera es fantástico para dar impulso al talento en proceso de consolidación, además de ser el escenario en el que inicia su gira 2019.

“Esto será una buena experiencia, lo más importante es aprender y de eso soy fan, es una buena oportunidad de presentarme junto a proyectos que tienen más tiempo sobre el escenario, que van comiéndose a América Latina”, explica Bartolano al recordar que su proyecto musical surge también como parte de un proyecto universitario al estudiar Creación y Desarrollo de Empresas en el Tecnológico de Monterrey, en donde comenzó a llamar la atención de promotores artísticos desde entonces.

Aunque la música siempre ha estado presente en la visión de Bartolano, el cantante y compositor ha visto cómo en los últimos dos años su popularidad se ha esparcido como pólvora y muestra de ello se refleja en las redes sociales en las que suma a miles de seguidores gracias a sus canciones y peculiares videos musicales como “Tengo corazón”, “Kaboom danzao” y “Ahora me ve”, entre otros.

“Siempre me ha gustado el baile, los ritmos latinos y empecé este proyecto con una visión de hacer algo que en ese momento en México no estaba tan presente, un pop urbano más amigable, porque en todo el país aún sigue un poco satanizado y juzgado. Aprovechando la riqueza cultural que me brinda mi Estado, Oaxaca, y el conocer a otros artistas, quise esta mezcla con letras diferentes y ritmos que te hagan mover los pies para bailar”.

Se deja influenciar

La combinación de influencias y ritmos entre los electrónicos, el reguetón, pop y esencia latina, han permitido que Bartolano se proyecte como una de las nuevas promesas para marcar una nueva ola de exponentes dispuestos a competir ante el posicionamiento mundial que figuras como Maluma o Daddy Yankee, con la ilusión que desde el talento mexicano y producciones de calidad en vivo puedan alcanzarse estos impactos internacionales.

“Te das cuenta que tu competencia está monopolizada por dos colombianos llamados Maluma y J. Balvin, así como puertorriqueños y dominicanos como Daddy Yankee y Romeo Santos, por ejemplo, son competencia dura, te enfrentas a estos monstruos siendo un proyecto emergente, lo difícil es darnos a conocer, en redes sociales surgen proyectos cada día, pero yo apuesto a la calidad de mi música y eso tiene que sobresalir”

