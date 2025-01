La película Conclave lidera las nominaciones a los Premios BAFTA 2025, anunciadas este miércoles, con 12 candidaturas, seguida de Emilia Pérez, con 11, en una edición que destaca por una importante presencia del cine en español y latinoamericano entre los candidatos.

Al filme papal de Edward Berger le siguió muy de cerca la película musical de Jacques Audiard, que entre sus 11 nominaciones cuenta con las de la española Karla Sofía Gascón en la categoría de Mejor Actriz Protagonista o la de la intérprete estadounidense de origen dominicano Zoe Saldaña como Mejor Actriz de Reparto.

Emilia Pérez competirá también en la categoría de Mejor Película de habla no inglesa con la cinta brasileña Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, que regresa con este filme a la dirección de largometrajes tras diez años.

Las películas más nominadas se completan con The Brutalist, que competirá por 9 BAFTA; Anora, con 7, y dos filmes con seis opciones a máscaras doradas: el centrado en los inicios de Bob Dylan, A Complete Unknown, y el irlandés Kneecap.

Gascón y Saldaña, a por la máscara dorada

Gascón pugnará por el galardón de Mejor Actriz Protagonista, pero no lo tendrá fácil con rivales de la talla de Demi Moore (The Substance), Saoirse Ronan (The Outrun), Cynthia Erivo (Wicked), Marianne Jean-Baptiste (Hard Truths) y 'Mikey Madison (Anora).

Tras conseguir recientemente el Globo de Oro, Saldaña luchará por incluir a su palmarés la máscara dorada en la categoría de Mejor Actriz de Reparto, donde también está nominada su compañera en Emilia Pérez Selena Gómez, además de Ariana Grande (Wicked) Isabella Rossellini (Conclave), Felicity Jones (The Brutalist) o Jamie Lee Curtis (The Last Showgirl).

En la categoría de Mejor Actor Protagonista optarán al BAFTA Timothée Chalamet (A Complete Unknown), Adrien Brody (The Brutalist), Hugh Grant (Heretic), Ralph Fiennes (Conclave), Sebastian Stan (The Apprentice) y Colman Domingo (Sing Sing).

Igualmente, por su papel como Mejor Actor de reparto están nominados Edward Norton (A Complete Unknown), Kieran Culkin (A Real Pain), Guy Pearce (The Brutalist), Jeremy Strong (The Apprentice), Yura Borisov (Anora) y Clarence Maclin (Sing Sing).

'Adiós' da la sorpresa

La Academia británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (BAFTA) no pasó por alto “Adiós”, el corto hispano-británico dirigido por José Prats, nominado en la categoría de Mejor Cortometraje de Animación.

La pieza audiovisual de Prats, de 8 minutos de duración, narra la historia de la lucha de un padre de la España rural por aceptar que su hijo marche al extranjero mientras lidia con sensación de quedarse solo y cuenta con las voces de los actores españoles Ginés García Millán y Pepe Villena.

La ceremonia de entrega de la 78ª edición de los Premios Bafta se celebrará el próximo domingo 16 de febrero de 2025 en el Royal Festival Hall de Londres y estará presentada por el actor inglés David Tennant.

