Germán Ortega sufre fraude; esto fue lo que le quitaron

El actor y comediante mexicano Germán Ortega denunció a través de redes sociales y en el programa "Hoy" haber sido víctima de una presunta estafa realizada por una empresa de remodelación de interiores.

A través de su perfil de Instagram, el actor pidió ayuda a sus seguidores mediante un video en el que explicó su situación y mencionó el nombre de la persona responsable: "si alguien conoce a este señor que se llama Carlos Herrera Morales, director ejecutivo de Iconic Kitchen".

Ortega detalló que depositó una suma considerable de dinero para la remodelación de su cocina y, visiblemente frustrado, declaró: "A mí no me regalan el dinero, hermano. Estoy ya desesperado".

El famoso señaló además que contrató a la empresa a través de Instagram, pero ahora ni Carlos Herrera ni otros integrantes de la compañía responden sus mensajes. "Me siento robado, y créanme que nadie me regala el dinero, cada peso me cuesta. Amén porque todo se resuelva", concluyó.

En un encuentro con la prensa, Ortega explicó que buscará la manera de localizar al director ejecutivo de Iconic Kitchen. Al inicio de la contratación, todo parecía formal, ya que Carlos Herrera acudió a su hogar, realizó mediciones y presentó un diseño detallado.

"Me pidió un adelanto. Le fui abonando para el material y, bueno, llegó el momento en el que se supone que en octubre iba a empezar ('a trabajar')", comentó.

Sin embargo, poco antes de iniciar los trabajos, Herrera le informó que había tenido una emergencia médica. Aunque Germán mostró comprensión, le solicitó que alguien más en la empresa atendiera el proyecto.

"Me manda con su gente, me da el teléfono de otras personas, y resulta que no me contestan hasta como cuatro días después. Finalmente, me dice: 'Germán, las quimios están muy severas'."

Germán expresó empatía por la situación y le insistió en obtener una respuesta, pero la comunicación se cortó y no han vuelto a responder.

"Igual y soy el conejillo de indias. Este cuate llegó en buena onda, y es error mío, pero es una impotencia. Me confié, y esta es la triste historia".

Tras su publicación, Germán recibió mensajes de otras personas que también aseguraron haber sido estafadas por Carlos Herrera.

Un caso similar fue el de Cynthia Klitbo, quien relató haber sido víctima de una estafa telefónica en la que, haciéndose pasar por su banco, le quitaron gran parte de sus ahorros. La actriz explicó que el dinero estaba destinado para su día a día y para apoyar la educación de su hija en Estados Unidos. Aunque poco a poco ha retomado proyectos laborales, las deudas y el tiempo que lleva la resolución del caso la han llevado a momentos de frustración.

OB