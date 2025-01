La película “Emilia Pérez”, dirigida por el cineasta francés Jacques Audiard, ha generado una mezcla de emociones en el público mexicano. A pesar de su éxito en la pasada edición de los Globos de Oro, donde ganó cuatro premios, incluyendo Mejor Película Musical o Comedia y Mejor Actriz de Reparto para Zoe Saldaña, la cinta ha enfrentado duras críticas en México.

“Es muy triste que a partir de memes y comentarios súper agresivos de algunas personas se estén llegando a conclusiones negativas de la película”, señaló en entrevista con EL INFORMADOR la actriz mexicana Adriana Paz, quien interpreta a “Epifanía” en la cinta.

Además, destacó la importancia de reconocer el trabajo de Audiard, a quien describió como “uno de los cineastas más importantes de la actualidad”.

Un casting inesperado

La actriz compartió cómo llegó al proyecto: “Me mandaron el casting mientras rodaba la serie ‘La rebelión’. Hice varias pruebas, incluso una canción, y después tuve una llamada con Jacques Audiard en París. Fue un proceso largo, pero finalmente me dieron la noticia y comencé a trabajar en el proyecto”.

En “Emilia Pérez” interpreta a “Epifanía”, un personaje que representa a muchas mujeres mexicanas que enfrentan violencia doméstica. “Ella es una mujer que ha sufrido violencia, que se ha enfrentado a circunstancias duras. Para mí, era importante dar voz a esas mujeres que todos los días luchan por sobrevivir. Aunque tiene momentos muy breves en la película, quise dimensionar su fuerza, dulzura y esperanza, a pesar de todo lo que ha vivido”.

La actriz también subrayó la relación entre “Epifanía” y “Emilia Pérez” (interpretada por Karla Sofía Gascón), la protagonista, describiéndola como “una epifanía para ambas, un encuentro inesperado que les da una nueva oportunidad de conocer el amor”.

Las controversias alrededor del filme

Desde que “Emilia Pérez” se presentó en el Festival de Cannes e inauguró el Festival Internacional de Cine de Morelia, la película ha estado en el ojo del huracán. Las críticas se centran en la manera en que aborda temas como el narcotráfico y los desaparecidos en México, así como en la percepción de que no hay suficiente representación mexicana en el elenco o los diálogos.

Ante esto, la actriz fue contundente: “Emitir opiniones sin conocimiento es peligroso. Muchos comentarios vienen desde el odio y la violencia, y eso no ayuda a nadie. Escuché críticas diciendo que en la cinta no hay mexicanos. Estoy yo. Dicen que no se habla español, está Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña y yo y lo hacemos perfectamente en la película. Es evidente que muchos juicios vienen desde el chisme y no desde el conocimiento”.

Además, lamentó cómo las redes sociales han amplificado estas críticas de manera desinformada: “Hay videos de personas que no han visto la película y critican sólo para obtener vistas. Eso es feo y distorsiona el verdadero mensaje del filme”.

La actriz española, Karla Sofía Gascón, es la protagonista de la cinta. ESPECIAL

“No juzgamos”, dice la Cineteca

Ayer, la distribuidora Zima Entertainment organizó una función especial de “Emilia Pérez” en las inmediaciones de la Cineteca Nacional de Xoco, en la que estaba contemplada la participación del director de la cinta Jacques Audiard; sin embargo, horas antes de la proyección, que se realizaría a las 9:00 horas, el director canceló su participación.

Alfredo del Valle, encargado de comunicación de la Cineteca, indicó que se trató de una organización exclusiva de la distribuidora: “Nosotros no tenemos nada que ver, rentamos la sala, ellos deciden quienes son sus invitados”, dijo el vocero.

En cuanto a la polémica que ha provocado la película, por el tratamiento de temas sensibles, la Cineteca no asume una postura.

“A nosotros no nos corresponde juzgar una obra, únicamente la proyectaremos”.

Un tema de transformación y evolución

La actriz también quiso aclarar que el narcotráfico no es el tema principal de la película: “Es un error llamarla ‘narco musical’, como muchos lo hicieron en México. La película trata sobre la transformación e identidad. ‘Emilia’, el personaje principal, decide hacer un cambio radical en su vida al no sentirse cómoda en su piel, y ese cambio impacta a otros personajes”.

Para ella, uno de los aspectos más destacados es la representación femenina en la cinta: “Son cuatro personajes femeninos potentes. Ver historias de mujeres en el cine es algo que debemos celebrar, porque no siempre ha sido así”.

Además, destacó cómo la película ha sensibilizado a públicos internacionales sobre la realidad mexicana: “En Cannes, muchas personas no mexicanas, ni siquiera latinas, se conmovieron al descubrir lo que sucede en nuestro país. Me comentaron que no tenían idea de las historias de desapariciones y feminicidios. La película les abrió los ojos, y eso es algo valioso”.

Finalmente, Adriana Paz hizo un llamado a los espectadores en México: “Dense la oportunidad de ver la película. Quizá encuentren cosas que no les gusten, pero también hallarán otras que pueden valorar”.

“Emilia Pérez” llegará a los cines de México el próximo 23 de enero.

CT