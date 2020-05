Ari Brickman, desenfreno total en "R"

Confiado que en “R” (Erre) cumplirá con las expectativas del público exigente, Ari Brickman comparte la experiencia que le ha significado formar parte de este elenco protagonizado por Mauricio Ochmann, y da paso a una serie en la que los malentendidos y la comedia son los ejes principales.

Ari, quien interpreta al irreverente “Lorenzo Langarica”, señala que esta producción —impulsada por Paramount Network y que llega a plataformas como Claro Video a partir del 8 de mayo— tiene un sentido humano muy particular, y aunque el personaje de Ochmann (“Franco”) se permite una vida desenfrenada al enterarse que su tiempo de vida está en riesgo, la reflexión sobre cómo nos tomamos la vida y aprovechamos cada momento es una constante al final de cada episodio.

“Es una historia muy bien construida y escrita con personajes muy entrañables, y con una premisa muy simpática a pesar de que es un poco oscura y ácida, pero esto es lo que le da todo el sabor. El personaje de Mauricio inicia con un malentendido en la historia y de ahí se desata una locura. Hay un elenco muy divertido con grandes actuaciones y tengo el privilegio de tener una participación especial”.

Aunque Ari no vive al límite y sin preocupaciones como “Lorenzo”, quien destaca por tomar la vida a la ligera, el actor considera que sí analiza cómo vive cada uno de sus días cuidando muy bien de lo que retoma del pasado y como visualiza el futuro.

“Mi personaje es un señor poderoso, con dinero y exitoso, pero también es un tipo que no ha madurado del todo emocionalmente y es como el amigo de la prepa que no has visto en años y cuando lo ves sigue igual, en el reventón y tú ya estás en otro canal (…) yo soy bastante nervioso y muchas veces me angustia este tipo de escenario, pero mi manera de canalizar todo esto es a través de la creación, que te afirma y aclara tus pensamientos”.

Ari agradece la oportunidad de brindar una historia diferente ante situaciones tan complejas como las que se viven por la contingencia sanitaria y así ofrecer momentos agradables al público, sin embargo, reconoce que esta emergencia también ha paralizado proyectos como el estreno de la película “Todo lo invisible”, en que escribió junto a la directora Mariana Chenillo, y tiene como productora Bárbara Mori, por ejemplo.

“Estábamos terminando la película justo cuando empezó la contingencia, ya terminamos los últimos toques, ya está lista y teóricamente se estrena el 7 de diciembre en salas, ya veremos si eso sucede. También estaba iniciando la serie ‘El asesino del olvido’ con Damián Alcázar y Dolores Heredia. Tristemente teníamos apenas unas semanas filmando y se detuvo”.

JL