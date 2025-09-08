Lunes, 08 de Septiembre 2025

Mizada Mohamed: Signos que tendrán suerte del 8 al 14 de septiembre

La astrologa Mizada Mohamed ha revelado que signos tendrán éxito en sus acciones y actividades de la semana del 8 al 14 de septiembre

Por: Anel Solis

La astróloga Mizada Mohamed dio a conocer sus predicciones para esta semana 8 al 14 de septiembre. UNSPLASH/ The New York Public Library/ ESPECIAL / FB / MIZADA

Durante la semana del 8 al 14 de septiembre, algunos signos del zodiaco contarán con el respaldo de planetas como Leo en Venus, que abrirán las puertas a oportunidades que debes aprovechar. Estas son las predicciones para los signos más afortunados de esta semana, según la astróloga Mizada Mohamed.

¿Qué signos tendrán suerte este semana?

Tauro
La prosperidad se acercará, pero será fundamental mantener los pies en la tierra y mostrar gratitud hacia quienes han brindado su apoyo en el camino.

Cáncer
Las alianzas, tanto profesionales como personales, estarán bien aspectadas. Será importante encontrar un equilibrio entre el tiempo dedicado a los demás y el cuidado personal.

Leo
Es un buen momento para buscar independencia y expandir horizontes. La creatividad, simpatía y alegría estarán en su punto máximo, aunque se recomienda discreción con nuevos proyectos: guardar los planes en secreto permitirá que se desarrollen con éxito.

Sagitario
El carisma y magnetismo estarán en su máximo esplendor, atrayendo oportunidades en el amor y en lo profesional. Podría iniciarse o formalizarse una relación, marcando la semana con pasión y energía positiva.

Capricornio
Del 8 al 11 llegarán noticias favorables en lo laboral, personal y familiar. Es un período para reevaluar estructuras, confiar en los propios talentos y tomar decisiones que fortalezcan el futuro.

Acuario
El cielo apoya a quienes buscan independencia, nuevos proyectos o cambios importantes en su vida laboral y personal. Entre el 8 y el 13 se presentan días muy positivos, siendo el 9 especialmente afortunado para negociaciones, firmas o encuentros clave.

Piscis
Será una semana llena de muestras de cariño y reconocimiento por parte de quienes valoran el apoyo de Piscis. Los días 8, 9 y 10 serán especialmente favorables para trámites, reuniones o negociaciones, sobre todo en áreas como arte, relaciones públicas y actividades creativas.

