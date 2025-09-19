SAT podría suspender el acceso a plataformas de streaming en México

México está pasando por cambios y, como ha sonado en las últimas semanas, el Paquete Económico 2026 propuesto por el actual gobierno podría traer medidas sin precedentes. Tal es el caso de permitir al Servicio de Administración Tributaria (SAT) suspender de forma temporal el acceso a plataformas de streaming y otros servicios digitales en caso de incumplimiento fiscal.

De acuerdo con MiBolsillo, dicha propuesta forma parte de una estrategia para incrementar la recaudación y combatir la evasión en el ámbito digital, un sector que ha crecido de manera constante y en el que se han detectado fallas en el pago de impuestos como el IVA y el ISR.

Según el planteamiento —hipotético—, las plataformas digitales deberán permitir al SAT acceder en tiempo real a su información para verificar si están cumpliendo con sus obligaciones fiscales. Si se identifica que alguna empresa no está al día, se podrían imponer sanciones más estrictas, incluyendo el bloqueo temporal de sus servicios dentro del país.

Esta facultad del SAT estaría respaldada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, un organismo con presupuesto asignado para 2026 que se encargaría de supervisar tecnológicamente a las plataformas y brindar apoyo técnico al SAT.

La propuesta también se integra en un plan más amplio de modernización fiscal, que incluye la homologación de los esquemas de retención de impuestos en plataformas digitales de intermediación, y pretende asegurar que empresas tecnológicas —como las FinTech y los servicios de streaming— cumplan con las mismas obligaciones que las compañías nacionales.

Si se aprueba la reforma, el SAT contará con mayores herramientas para presionar a empresas como Netflix, Disney+, Spotify, entre otras, que ofrecen servicios digitales en México.

