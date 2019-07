Arath de la Torre, en plenitud humorística

La comedia es fundamental para Arath de la Torre, quien ha forjado una carrera actoral cimentada en el humor y personajes con los que pueda explorar los claroscuros humanos desde una perspectiva más reflexiva, pero siempre con un toque de ingenio y humor.

Es por ello que cuando proyectos como la serie de Televisa, “Simón dice…”, tocan a su trayectoria, no duda en aceptarlos y reforzar el sentido y estilo del humor que tanto lo ha caracterizado. Listo para iniciar la segunda temporada de este programa, el actor echa un vistazo a la relevancia que la comedia ha tomado nuevamente en el público mexicano.

“En esta segunda temporada veremos el empoderamiento de la mujer sobre ‘Simón’, los escritores se volaron la barda con el guion, esto será superior a la primera. Valen la pena estos proyectos que son novedosos, que hablan de cosas un poco más fuertes, muestra cómo están las parejas”.

Acompañado en el protagónico con la actriz Nora Salinas, Arath de la Torre adelanta que esta segunda entrega de “Simón dice…” mostrará una historia dispuesta a abordar temáticas de actualidad y con nuevos personajes que se integrarán a la dinámica de este peculiar matrimonio que está a la búsqueda de la felicidad y la mejor convivencia.

“Nora Salinas es una mujer hermosa, está feliz porque está experimentando la comedia, es increíble cómo ha crecido en el humor y no lo quiere dejar, y se refleja en la pantalla, ella tiene gran potencial. Quien no hace comedia ahora está fuera de la jugada, porque viene fuerte en todos los sentidos, no puedes estar trabajando con alguien que tenga prejuicios”.

De la Torre destaca el resurgimiento de la barra humorística de Televisa con proyectos vanguardistas y modernizados que además de apostar por íconos de la comedia en México, dan paso a nuevos talentos y promesas del humor y la picardía a través de historias cada vez más cercanas a la audiencia.

“Todo ha sido una especie de renacimiento, la televisión lo está haciendo, se está reivindicando como un medio de información veraz, donde no hay improvisados y hay gente muy profesional. La comedia durante muchos años se castigó, ahora que volvió es una maravilla. La comedia nos ha distinguido de otras empresas, ninguna otra ha podido hacer lo que Televisa ha hecho, somos la casa de la comedia”.

Ante el crecimiento y aceptación que las nuevas propuestas cómicas tienen en México, Arath de la Torre aplaude la posibilidad de explorar más temáticas y facetas desde esta trinchera, sin embargo, considera que el entender las bromas desde una visión más personal y a la defensiva y no desde una postura de humor pasajero, puede ser perjudicial para proyectos que sólo tienen la intención de entretener y no ofender a nadie.

“A veces son complejos que adquirimos, lo que te choca te checa, a veces perdemos ese sentido del humor y falta tolerancia. A veces no analizamos antes de escribir las cosas, pero no podemos estar sujetos a actuar partiendo del ánimo de la gente. Nosotros tenemos que trabajar para generar entretenimiento, se hacen estudios para saber qué es lo que se quiere ver y eso también hace todo sea un poco más complicado, sólo tratamos de no ofender a las familias, pero la gente también ha cambiado, las familias lo han hecho para bien”.

Debut musical

Será en octubre cuando Arath de la Torre viva su primera experiencia en el teatro musical bajo la producción de Alejandro Gou y Ocesa en la puesta escénica “Sugar”, basada en la obra “Una Eva y dos Adanes”, en la que compartirá escenario junto a actores como Ariel Miramontes.

“Es mi primera comedia musical y estoy muy contento. La obra se estrena en octubre, es un clásico de la comedia -montada en México desde 1975 con Enrique Guzmán- hay un elenco maravilloso, estoy tomando clases de tap y canto. La carrera me desafía otra vez, es un proyecto ambicioso y después de 27 años de carrera regreso al Teatro Insurgentes”.

Agéndalo

Estreno de la segunda temporada de “Simón dice…” hoy martes 30 de julio después del noticiero nocturno de Televisa, a las 23:00 horas aproximadamente.