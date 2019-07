"La Chilindrina" confiesa que fue el primer amor de Luis Miguel

María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como "La Chilindrina" acudió al programa peruano "El valor de la verdad" en donde reveló sus más grandes secretos, entre ellos que fue el primer amor de Luis Miguel.

"La Chilindrina" tuvo que responder a 100 preguntas conectada a un polígrafo.

La segunda pregunta que hizo el conductor Beto Ortiz fue sobre el supuesto amoría que tuvo con "El Sol".

"¿Te escapaste del hotel de Acapulco para pasear en yate con Luis Miguel?" cuestionó el peruano, por lo que "La Chilindrina" contestó que "sí".

La actriz dijo que ocurrió en la época cuando la canción "1 + 1 = dos enamorados" era el éxito de Luis Miguel e incluso aseguró que se la cantó.

"¿Cómo se conocieron?", preguntó Ortiz. “Estaba yo en la playa, me estaba asoleando y pasaba un yate, pasaba otro yate y escucho que gritan ‘Ay qué bonita chica’. Yo dije: ‘¿de quién estarán hablando?’ y me di cuenta que era yo, ¡wow! Entonces me dice: ‘oye nena, ¿no sabes quién soy yo?’; le respondí: ‘No, ¿tú sabes quién soy yo?’. Me dice: ‘Sí, eres la Chilindrina’. Le contesté: ‘Y tú eres mi amor soñado’. Entonces, me invitó a su lancha”, narró.

De las Nieves señaló que "El Sol" la trató bien y le ofreció de tomar para el paseo.

"Vimos el atardecer, tan bonito y tan romántico, él con su copa y yo con mi vaso de plástico. Y tomamos rico y luego nos sacaron la foto que está en todos lados para que él no diga que yo no fui su primer amor", señaló.

El conductor preguntó que su papá "Don Ramón" se enteró de su amorío con Luis Miguel por lo que contestó con humor que no, "porque sino le hubiera sacado toda la lana para poder pagar los meses de renta que debía".

