Aquí se "Se habla español" y nada más

En el piso 14 de un hotel de Guadalajara, descalzo, con un pantalón negro y una camisa en tono rosa, recibe a este medio una leyenda del rock en español: Enrique Guzmán. Una noche antes -el sábado- ofreció dos funciones de la obra “Jesucristo Superestrella”, y su vitalidad y sentido del humor están intactos.

Enrique alista la gira “Se habla español” que lo traerá a Guadalajara el 22 de noviembre, y la cual también da nombre a su más reciente material -el número 74-, un disco producido por Gustavo Farías y que significó el regreso del cantante y actor a los estudios de grabación tras 30 años de estar alejado de ellos: “Este disco lo hizo Gustavo Farías, él fue quien seleccionó las canciones de acuerdo conmigo, lógicamente; hicimos algunas pruebas y muchos temas se quedaron en un cajón… Se quedaron muchas canciones pendientes que podrían dar paso a otro material”, adelanta.

Para nadie es un secreto que Guzmán no gusta de los estudios de grabación, prueba de ello es su lejanía por décadas, y entre risas acepta que fue la labor de Farías la que lo regresó: “No me encantan los estudios, porque cuando estás grabando es necesario repetir la misma canción una y otra vez hasta que queda bien y eso no me gusta; ya lo hice mucho, pero finalmente Gustavo fue el que me calentó el hocico (risas) y qué bueno que lo hizo porque el resultado fue muy interesante; de hecho, el disco está en el primer lugar de ventas”, comenta orgulloso.

Este material es un viaje del pasado al presente, pues algunos de sus éxitos regresan con nuevas versiones a dueto con cantantes como: Miguel Ríos, Paul Anka, Emmanuel, Cristian Castro, Angélica María, Kalimba, entre otros… Pero, ¿cómo fue la selección de estos artistas?

“La elección de cada cantante fue un trabajo de la compañía de discos, Universal tiene un equipo de gente y cantantes que son estupendos. Claro, en algunos casos tuvo influencia la amistad que mantengo con algunos de ellos, como mi dueto con Juan Gabriel o el de Angélica María”, señala.

Y es tras esta respuesta que la charla se pone nostálgica cuando recuerda quién es Angélica María en su vida; así que, tras una risa pícara y un suspiro, comparte: “Sabes… Ella fue mi novia por tres años y todavía es fan mía (ríe)… Filmamos juntos mi primera película, recuerdo que cuando se la ofrecieron a ella la acababan de operar de apendicitis y a los tres días llegó al set y así filmamos… Sin duda es una excelente amiga mía, y ahora coincidimos con el tema ‘Secretamente’… De hecho, cuando se lo propusimos luego, luego dijo: ‘Hagamos lo que tú quieras, Quique’, porque así me dice de cariño, Quique”.

“Se habla español” es un título muy importante en la carrera del intérprete de “Popotitos”, pues él y su grupo Los Teen Tops fueron los primeros en México en cantar rock and roll en español: “Fue mágico… Yo no sabía que estaba dando un paso tan importante para el movimiento de la música en español, lo hicimos así porque es nuestro idioma. Comencé cantando ‘La Plaga’ con ellos cuando aún no había cumplido ni 15 años y ahora tengo 76 años. Sin duda es un título vital, pues ya estuvo bien de cantar en inglés; tenemos un idioma bello y es importante reafirmar que aquí se habla español… En este disco todos hablan español, al único que le di permiso de cantar en inglés fue a Paul Lanka (risas); él interpreta un tema de su autoría, ‘Tu cabeza en mi hombro’”.

Se hablará español en el concierto

La gira “Se habla español” contempla una presentación en el Auditorio Telmex, el próximo 22 de noviembre, y en dicho concierto estará presente Kalimba: “Ya hablé con él anoche (el sábado) y me dijo que sí… A Juan Gabriel y Paul Anka los tendré digitalmente en la pantalla. Los demás aún no sé, apenas estoy amasando las tortillas… Daré a conocer más noticias cuando queden listas para echarlas al comal (carcajadas)”.

En este show, el público podrá ver a Enrique Guzmán cantar con Juan Gabriel el tema “Uno de tantos”, una canción que se quedó grabada antes de que “El Divo de Juárez” falleciera, y es que existía la intención de hacer todo un disco homenaje a Enrique Guzmán por parte del cantautor.

Pero, ¿en qué va dicho proyecto? “Tengo todavía cuatro o cinco canciones grabadas con él, pero presentarlas al público depende de la familia de Alberto… Yo tenía una amistad muy especial con él, pero se murió y desgraciadamente la familia decidirá lo que tenga que decidir. Yo a su hijo cuando lo veo lo saludo, pero no somos amigos… Y pienso que ahora él está queriendo hacer de su padre un ídolo raro… No concuerdo mucho con sus ideas, si yo tengo seis mil fotos con Juan Gabriel no puedo publicar ninguna, porque no quiere él; perdón, pero no lo comprendo, es absurdo… Pero cada quien tiene su forma de matar ídolos… Y si tiene uñitas, pues que se las deje crecer (risas)”.

Para cantar en el concierto

Álbum “Se habla español”

Kalimba y Enrique Guzmán, “Lucila”.

Paul Anka y Enrique Guzmán, “Tu cabeza en mi hombro”.

Juan Gabriel y Enrique Guzmán, “Uno de tantos”.

Edith Márquez y Enrique Guzmán, “Dame felicidad”.

Patti Austin y Enrique Guzmán, “Las hojas muertas”.

Miguel Ríos y Enrique Guzmán, “Popotitos”.

Alejandra Guzmán y Enrique Guzmán, “Anoche no dormí”.

Shaila Dúrcal y Enrique Guzmán, “Te Seguiré”.

Bustamante y Enrique Guzmán, “100 kilos de barro”.

Cristian Castro y Enrique Guzmán, “Lo sé”.

Emmanuel y Enrique Guzmán, “El Rock de la Cárcel”.

Pedro Fernández y Enrique Guzmán, “Oye”.

Angélica María y Enrique Guzmán, “Secretamente”.

¡Asiste!

“Se habla español”, 22 de noviembre, Auditorio Telmex, 21:00 horas.