La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “Apocalipsis Radioactivo”

Los aficionados al cine de catástrofe la película Apocalipsis Radioactivo es la opción para ti en las salas de cine tapatías

Por: Xochitl Martínez

"Apocalipsis Radioactivo" ya está en la cartelera de cine tapatía. ESPECIAL/SUPRA CINEMA.

El cine oriental de corte comercial está presente en la cartelera de cine con Apocalipsis Radioactivo, la cual sería la primera película de catástrofe nuclear producida en Hong Kong.

Apocalipsis Radioactivo. ESPECIAL/SUPRA CINEMA.

La trama es acerca de un incendio sin precedentes, que desencadena una devastadora fuga de radiación. A medida que el reloj avanza, el destino de millones de personas pende de un hilo.

El experto en desastres, Simon, y la directora ejecutiva Cecilia se enfrentan en una acalorada discusión sobre cómo evitar esta inminente destrucción.

Apocalipsis Radioactivo. ESPECIAL/SUPRA CINEMA.

Mientras tanto, el capitán de bomberos Kit y su equipo son enviados a la peligrosa línea del frente, sin saber que un siniestro secreto se esconde detrás del fuego que pone en peligro la seguridad de toda la población.

Apocalipsis Radioactivo

(Cesium Fallout)

De Anthony Pun.

Con Andy Lau, Bai Yu, Karen Mok, Tse Kwan-Ho, Ivana Wong.

China-Hong Kong, 2024.

XM

