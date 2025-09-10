¡Atención cinéfilos! Este 11 de septiembre Cinépolis estrena dos cintas completamente diferentes pero igual de interesantes que no te puedes perder; por un lado llega a la pantalla grande una peli llena de pasión, romance y ambición, protagonizada por el bailarín y actor tapatío Isaac Hernández, mientras que por otro lado se estrena un largometraje para los fans del anime.

Prepara las palomitas y ajusta tu butaca, porque este jueves llega cargado de emociones y tendencias.

Dreams: Sueños

La nueva película de Michel Franco, “Dreams: Sueños” es protagonizada por Isaac Hernández y Jessica Chastain, conocida por su papeles en “Historias cruzadas” e “Interestelar”, donde conoceremos a Jennifer, una reconocida filántropa y socialité, cuya vida da un giro inesperado cuando Fernando, un talentoso bailarín mexicano que huye del peligro, cruza la frontera con la intención de encontrarse con ella.

Lo que inicia como un romance cautivador pronto se transforma en un intenso choque de clases, privilegios y expectativas.

Demon Slayer: Castillo infinito

La nueva película se sitúa en el momento en que los Cazadores de Demonios se preparan para enfrentar una batalla decisiva. Pero su estrategia se ve interrumpida cuando Muzan Kibutsuji, el demonio más temible de la saga, los ataca de manera inesperada.

A partir de ese instante, Tanjiro y sus compañeros son arrastrados hasta el Castillo Infinito, la fortaleza de sus enemigos, que se convierte en un implacable campo de batalla y marca el inicio del desenlace final de la guerra entre humanos y demonios.

Otros estrenos de Cinépolis el 11 de septiembre

La hermanastra fea

Autos, mota y rocanrol

200% Lobo

