Scary Movie 6: Qué películas van a parodiar en la nueva entrega

El género de las parodias cinematográficas, que alcanzó gran popularidad en la primera década de los 2000, busca recuperar su espacio en Hollywood. Tras el lanzamiento de The Naked Gun con Liam Neeson durante este verano, otro clásico prepara su regreso: Scary Movie 6. Esta nueva entrega contará con un elemento muy esperado por los fanáticos, el retorno de los hermanos Wayans, responsables originales de la franquicia.

El contexto del regreso

Desde que Scary Movie llegó a la pantalla grande en el año 2000, la saga se convirtió en un referente cultural gracias a su estilo irreverente que se burlaba de éxitos de terror como Scream o I Know What You Did Last Summer. Más de diez años después de la quinta parte, la franquicia se reactiva con el propósito de adaptarse a los nuevos códigos del miedo y a las películas que han marcado a la audiencia en tiempos recientes.

En conversación con ComicBook, Marlon Wayans compartió su entusiasmo por el proyecto y adelantó algunos títulos que podrían formar parte de esta sátira:

I Know What You Did Last Summer

La saga Scream

Heretic

Longlegs

Get Out

Nope

“Soy un fan de todo el género. Hay tantas películas increíbles de las que podemos sacar material que planeamos tener un verdadero festín”, expresó Wayans. Estas menciones han despertado expectativa, ya que se trata de producciones que han dejado huella en la cultura popular y ofrecen un amplio abanico de posibilidades para el humor paródico.

El momento perfecto para el estreno

El lanzamiento de Scary Movie 6 en 2025 parece estratégico. El cine de terror ha ganado gran terreno en los últimos años, con propuestas aclamadas tanto por la crítica como por el público. Jordan Peele, por ejemplo, renovó el género con cintas como Get Out, Us y Nope, combinando horror con reflexiones sociales. En 2024, Sinners de Ryan Coogler se convirtió en un éxito inesperado de taquilla y crítica, confirmando la fortaleza del género.

Este contexto convierte a la nueva entrega en una oportunidad ideal: no solo hay abundante material reciente para parodiar, sino también una ausencia de comedias satíricas en cartelera, como quedó demostrado con la buena acogida de The Naked Gun.

Otros títulos que podrían inspirar la sátira

Aunque Marlon Wayans no reveló todos los filmes en la mira, varios parecen candidatos casi seguros. Entre ellos figuran Weapons, con escenas memorables como los niños corriendo y la siniestra tía Gladys, además del universo de El Conjuro, iniciado en 2013 y convertido en una de las franquicias más exitosas del terror contemporáneo.

El regreso de la saga también daría espacio para retomar clásicos ya explorados, como Scream o I Know What You Did Last Summer, que han seguido produciendo nuevas entregas en los últimos años.

Estreno y expectativas

Aunque todavía no se ha confirmado la fecha exacta, Scary Movie 6 tiene previsto llegar a los cines en el verano de 2026. Con los Wayans de vuelta al frente, la expectativa es que la película recupere la esencia absurda y satírica que marcó a toda una generación.

La sexta entrega promete revivir el espíritu irreverente de la saga, pero con una actualización acorde a los tiempos actuales, en los que el terror se presenta más sofisticado, diverso y cargado de comentarios sociales. La mezcla entre la comedia ácida de los Wayans y las nuevas referencias del cine de horror podría convertirla en uno de los estrenos más comentados del próximo año.

