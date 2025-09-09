Estrenada dentro de la sección Un certain regard del Festival de Cannes, El juicio de un perro es la ópera prima de la cineasta y actriz Laetitia Dosch, que ya se encuentra en las salas de cine tapatías.

La trama se centra en Avril, una joven abogada con problemas de autoestima especializada en la defensa de los animales, está dispuesta a todo para salvar a su cliente, un perro reincidente, de la pena capital. Su cliente, Cosmos, un perro acusado de morder a una mujer en el rostro y condenado a muerte casi de manera inmediata.

Entre la creencia en la justicia y las crecientes dificultades para soportar el desprecio de los humanos por los animales, es este perro quien ayudará a Avril a aceptar su complejidad humana.

El juicio de un perro

(Le procès du chien)

De Laetitia Dosch.

Con Francois Damiens, Anne Dorval, Jean-Pascal Zadi, Mathieu Demy, Kodi Le Chien.

Francia, 2024.

