Han transcurrido más de diez años desde su debut y El Conjuro continúa consolidándose como una de las franquicias de terror más influyentes del siglo XXI. Aunque podría pensarse que El Conjuro 4: Últimos Ritos representaría la conclusión de la historia de los Warren, la realidad es que tanto New Line Cinema como Warner Bros. tienen más proyectos en mente y una gran inversión para respaldarlos.

El fenómeno que inició en 2013

El estreno de El Conjuro en 2013 marcó un antes y un después para el cine de terror. A partir de esa película se dio vida a un universo cinematográfico que en 2025 sigue dando de qué hablar. Con Últimos Ritos, la franquicia alcanzó un récord histórico al convertirse en el mejor lanzamiento de una cinta de terror, acumulando 194 millones de dólares en taquilla global, superando incluso a títulos como “It”y “Annabelle”.

Con el paso de los años, las secuelas mantuvieron un desempeño sólido. La pareja de investigadores paranormales, Ed y Lorraine Warren, se convirtió en una apuesta segura para los estudios, dando pie al desarrollo de otras producciones derivadas que también lograron importantes cifras de recaudación.

¿Qué sigue para la franquicia?

Tras el recibimiento positivo de Últimos Ritos, surgieron diversas versiones sobre lo que vendrá para El Conjuro. Entre los rumores destaca un reporte de Puck News, que mencionó la posible realización de una precuela. Aunque no se compartieron detalles de la trama ni del reparto, en redes sociales se especuló que la historia podría centrarse en la juventud de los Warren y sus primeras experiencias sobrenaturales. Sin embargo, hasta el momento New Line Cinema no ha confirmado nada al respecto.

La información más sólida la dio a conocer Variety, medio que anunció de manera oficial la producción de una serie de televisión de El Conjuro para HBO Max. Este proyecto tendrá como showrunner a Nancy Won, quien también será guionista y productora ejecutiva. Won ha trabajado previamente en producciones como Supernatural y Jericho. Cabe recordar que esta serie se había mencionado desde 2023, aunque sin mayores novedades hasta ahora.

El rostro del terror contemporáneo

En más de una década de trayectoria, la saga ha generado más de 2.4 mil millones de dólares a nivel mundial e impulsó otros títulos como “La Monja”, “Annabelle” y “La Maldición de la Llorona”. Sin embargo, no fueron los únicos que se sumaron al resurgir del género en los últimos años.

Por ahora, no se ha revelado ninguna fecha de estreno para los próximos proyectos de El Conjuro. Sin embargo, considerando el éxito obtenido con Últimos Ritos, todo apunta a que el universo de los Warren todavía tiene historias que contar. El mundo paranormal ofrece un sinfín de posibilidades, y parece que aún quedan entidades dispuestas a atormentar tanto a nuevos personajes como a los veteranos investigadores.

