Falta poco para el estreno de Wicked: For Good en cines, y los fans están ansiosos por vivir la segunda parte de esta historia de fantasía, protagonizada por Ariana Grande y Cynthia Erivo.

¿Cuándo se estrena Wicked: for Good?

Wicked: For Good se estrenará en cines el 21 de noviembre de 2025, casi un año después del estreno de la primera parte.

Esta secuela promete ser un espectáculo visual y emocionante que encantará a los fans del musical.

Además, se espera que el vestuario deslumbre por su esencia de fantasía, brillos y colores, tal como sucedió en la primera parte.

¿De qué trata Wicked: for Good?

La trama retomará después de que Elphaba y Glinda descubren que el Mago es un fraude, y Elphaba es declarada la nueva enemiga del pueblo de Oz. Mientras tanto, el Mago ha otorgado a Glinda el título de Glinda la Buena y un estatus público como defensora de la nación frente a Elphaba.

Las dos brujas deben tomar decisiones que sellan sus destinos en esta segunda entrega de la adaptación del popular musical de Broadway.

Revelan nuevas imágenes de Wicked: For Good

Fue a través de la cuenta oficial de Instagram de Entertainment Weekly donde se revelaron imágenes exclusivas de la tan esperada segunda parte de Wicked.

“¡La cuenta atrás para Wicked: For Good está en marcha!”, se mencionó en el mismo post que emocionó a miles de fans.

En una de las imágenes se puede ver el detrás de cámaras de la película, donde aparece el director del musical, Jon M. Chu, junto con las actrices principales: Ariana Grande (Glinda o Bruja Buena del Sur) y Cynthia Erivo (Elphaba).

Asimismo, se muestran otras fotos de la narrativa visual de la historia de fantasía, que dan un guiño a los fans sobre lo que tratará esta segunda parte del musical.

IG/ @entertainmentweekly

