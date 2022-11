Andrés García: Esposa del actor niega tenerlo "secuestrado" y dice haber recibido amenazas de muerte

Luego de la última hospitalización de Andrés García por una supuesta sobredosis de cocaína, su esposa Margarita Portillo aseguró haber recibido amenazas de muerte.

En “De primera mano” la esposa de Andrés García dijo que encontró en condiciones deplorables a su esposo, ingirió bebidas alcohólicas e incluso comió pollo frito, algo que no se le recomienda por su salud.

Ahora, Margarita afirma haber recibido amenazas por parte de la persona que brindó estas sustancias a su esposo. “Había muchas especulaciones, aparte de lo que he estado sufriendo y haciendo, hay personas, esas personas que Andrés no debería haber tenido cerca, empiezan a crear una serie de especulaciones, inclusive, hasta la semana pasada yo estaba amenazada de muerte y una persona había dicho que le habían dado las placas de mi camioneta a quién sabe quién o qué si yo lo tenía secuestrado o que si yo no lo dejaba hablar”, dijo.

Hasta el momento, Margarita no denunciará a quienes presuntamente dieron las sustancias a Andrés, a pesar de que sabe quiénes son, “Simplemente en mi casa esas personas no tienen acceso”.

En cuanto a su salud, la esposa dijo que Andrés ya está más estable y ha dormido mejor, sin embargo, advirtió que lo único preocupante es que no puede prescindir del oxígeno, por lo que se le baja la concentración de oxígeno.

Andrés García y Margarita Portillo están casados desde 2011

