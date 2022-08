Ana Bárbara invita a los alumnos de "La Academia" a su gira

La "reina grupera", Ana Bárbara, hizo un compromiso en la semifinal de "La Academia": invitar a los alumnos de la décimotercera generación a su próxima gira de conciertos, lo cual les ayudará para impulsarlos en su carrera musical. "Me los voy a llevar de gira, me vale madres", afirmó la jueza durante los últimos minutos del concierto número 17 de este reality show, que llegará a su final los días 13 y 14 de agosto.

Minutos después de expresar estas palabras, la cantante volvió a tocar el tema y les hizo la invitación formal a su próximo tour; primero al guatemalteco Nelson, posteriormente le externó la invitación a todos, también hizo la propuesta al conductor Yahir y a los miembros del jurado: Lola Cortés, Horacio Villalobos y Arturo López Gavito.

Luego de que cantara el tema "Amiga mía", el centroamericano recibió la noticia dijo fue un honor, al grado que no podría creer la invitación que le había sido extendida. "Yo voy a estar en Guatemala en unos días, en un mes y te quiero ahí en mi concierto voy a estar con Clarín León, ahí te quiero ver porque me va a encantar, de verdad, es oficial te invito a mi concierto", informó la intérprete de "Bandido".

Ana Bárbara agradece su participación en "La Academia". ESPECIAL/TV AZTECA

Esta noticia sorprendió a los presentes e incluso fue un motivo para que los críticos se divirtieran, ya que Yahir aclaró que no invitó a nadie más que a Nelson, así que "no se alboroten", bromeó. "No, a todos (es la invitación), desde críticos, Yahir, todos están invitados", dijo Ana Bárbara, mientras que Villalobos expresó en tono de broma que a él sí lo invitaron pero estaría comprando los boletos en taquilla. La también compositora dejó por un momento el panel de jueces de este programa de talentos para deleitar al público con la interpretación del tema "Deja que salga la luna", de José Alfredo Jiménez, pero fue tanto el sentimiento que le impregnó a la canción que se le salieron algunas lágrimas.

"Hasta el cielo, José Alfredo. Gracias pedazos de mi alma", agradeció la cantante una ovación que recibió al cantar este tema, acompañada de mariachi y utilizando un traje de charro. Al terminar de cantar, Yahir le expresó que es una mujer muy talentosa, que ha abierto camino a muchas vocalistas mujeres en el regional mexicano. "Eres grande con tu voz, gracias por eso de verdad, qué honor que formes parte de este panel de críticos", señaló el anfitrión.

Ella se conmovió tanto que lloró y agradeció la invitación a formar parte de este programa y por los momentos entrañables que ha vivido: "Gracias a ustedes, quiero agradecer ese huequito en el corazón que han abierto todos mis 'bandidos', mis pedazos de mi alma, tantos años, tantas subidas, tantas bajadas, tantas depresiones, tantas cosas que viví". "Madre, gracias por la vida, papá gracias, gracias bebé allá arriba, gracias a mis hijos, gracias por esta oportunidad de reconectarme con mis pedazos de mi alma de México, yo quería estar aquí y me invitaron", concluyó.

