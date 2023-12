Alfredo Adame reveló que padece esta enfermedad mental

Las frecuentes disputas y controversias que han marcado los últimos meses en la vida de Alfredo Adame han suscitado inquietudes tanto en su círculo cercano como entre los usuarios de redes sociales, quienes le han sugerido que busque ayuda psicológica.

A pesar de que a inicios de este año, negó tener problemas de ira y rechazó la idea de someterse a terapia, el reconocido actor confesó recientemente que sí consultó a una profesional, amiga de su familia, quien le diagnosticó una enfermedad mental.

En una entrevista con Matilde Obregón, publicada en YouTube, Adame compartió que padece un trastorno obsesivo-compulsivo, que lo lleva a experimentar angustia frente a los problemas y a repetir mentalmente situaciones como si fueran una película.

"Mi psiquiatra es una de las más prestigiosas. Después de seis semanas de estar yendo con ella me dijo 'tu problema es que eres víctima de tu propio éxito. Todo el asunto es que la gente te critica. Tú no tienes nada (me dijo). Lo único que yo tengo es un TOC, un Transtorno obsesivo-compulsivo'", explicó el famoso.

El reconocido actor compartió cómo este trastorno afectó su bienestar, especialmente durante un periodo en el que enfrentó problemas fiscales con Hacienda, lo que desencadenó episodios de ansiedad.

Según Adame, su psiquiatra le recetó clonazepán en gotas durante varios meses, y experimentó una notable mejoría. Esta intervención ayudó a aliviar sus síntomas y a controlar la constante preocupación que experimentaba.

Luego de ser diagnosticado, el actor recibió tratamiento durante tres meses y, al sentirse mejor, decidió dejar de asistir a las consultas con su especialista. Sin embargo, algunos miembros de su entorno comenzaron a difundir la idea de que había dejado de tomar el medicamento y que, como consecuencia, estaba perdiendo la razón.

En marzo de este año, su hijo, Sebastián Adame Banquells, reveló que su padre había sido recetado con gotas por el psiquiatra años atrás, pero que no siguió adecuadamente el tratamiento indicado. Esta mala administración pudo haber contribuido a problemas de salud más graves para el actor. De acuerdo con su versión, "le diagnosticaron algo, iba al psiquiatra hace muchos años. Le mandó unas gotas que se tenía que tomar y él, en su necedad, dejó de tomárselas, luego se aumentó la dosis, luego las cortaba y seguía. Al parecer, eso fue lo que le causó que se le agrandara todo lo que tiene", explicó a De Primera Mano en ese momento.

El trastorno obsesivo-compulsivo es una afección mental caracterizada por pensamientos recurrentes (obsesiones) y comportamientos repetitivos (compulsiones) que interfieren en la vida cotidiana, según la información proporcionada por "MedicinePlus". Aunque la causa exacta es desconocida, factores como la genética, la biología cerebral y el entorno pueden desempeñar un papel en esta condición.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp

SV