¿Cansado de Mariah Carey y su canción navideña que desde hace casi un mes se escucha en varios lugares de México? Aquí te dejamos una selección de otras apuestas para que las escuches solitario con audífonos o pongas la bocina a todo lo que da, para que tus vecinos las conozcan.

"Silent Night": La versión de Enya es una de las más evocativas del clásico navideño en la que todo es paz. La irlandesa combina su voz educada con arreglos que hacen viajar a un lugar cálido desde los primeros acordes.

"Happy Christmas" (was is over): Ahora que John Lennon es motivo de plática por un nuevo documental, vale la pena recordar la canción que inicia con felicitaciones a sus hijos, para luego decir que espera que la gente se haya divertido en el año que está por terminar y el nuevo no sea uno cargado de miedo. El mensaje es de respetar a todos.

"En Navidad": La española Rosana logra mezclar villancicos como "Arre borreguito" y "Campana sobre campana" con una letra positiva que los une, en donde aconseja cómo todos los días pueden ser navidad y lluevan semillas de amor. La canción es de finales de los 90.

"Canción para la Navidad": José Luis Perales recuerda que en esa fecha en toda la tierra hay paz y le recuerda a los marineros que deben dejar por un lado la red para pescar y disfrutar las fechas.

"Para no estar triste en Navidad": Valeria Lynch y Marco Antonio Muñiz son los cantantes de esta canción que aconseja a la gente cómo no dejarse atrapar por la melancolía y la depresión decembrina. "Limpiaré de escombros mi interior/ voy a hacer pedazos, todos mis fracasos, para no estar triste en Navidad", dicen en uno de los versos.

"Navidad sin mamita": Puede ser una letra triste, pero llena de esperanza para quien ha sufrido una de las más grandes pérdidas de la vida, porque se asimila que siempre hay alguien cuidando desde algún lugar del universo. Cepillín el intérprete.

"White Christmas": La voz que parece acariciar a cada verso de Louis Armstrong, es la autora de este villancico con casi un siglo de existencia y que sigue sonando en algunas estaciones de radio, cuando alguien se acuerda de ella.

"El niño del tambor": Casi todos tienen su versión de esta rola, pero quizá pocos se acuerden de la lograda por Los Pitufos, esos suspiritos azules perseguidos por el hechicero Gargamel. Su versión LP puede cotizarse hasta en 500 pesos por la brillantez que tiene.

"Las posadas de las ardillitas": Los niños seguramente estarán cantando con el travieso Pánfilo y sus hermanitos Demetrio y Anacleto con esta versión en donde por supuesto hay algo de bromas entre estos personajes de Lalo Guerrero, recordando lo complicado que a veces puede ser romper una piñata.

