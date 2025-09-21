Alfredo Adame revienta a periodista deportivo de FOX Sports (VIDEO)

Alfredo Adame continúa siendo uno de los personajes más polémicos del espectáculo en la actualidad. El actor y conductor mexicano suele generar controversia con sus comentarios directos y sin filtros. Apodado el "Golden Boy", se distingue por no medir sus palabras al expresar sus opiniones, lo que frecuentemente lo coloca en el centro de atención, especialmente cuando habla de otros famosos.

Sin embargo, en esta ocasión sorprendió al público al adentrarse en el mundo deportivo. Adame visitó al periodista de FOX Sports, Alex Blanco, para participar en su podcast de YouTube, Alexpuesto, que celebraba su primer aniversario. Como invitado especial, el actor abordó temas variados, desde sus inicios en la actuación, su experiencia como piloto, su etapa como atleta, hasta las controversias que lo rodean.

Fiel a su estilo directo y polémico, Alfredo Adame no dudó en lanzar un comentario contundente que dejó atónito a su entrevistador. Durante una dinámica, Blanco pidió al actor simular un posicionamiento típico de "La Casa de los Famosos".

El primero que compartió su "opinión" fue el integrante de FOX Sports, quien no fue tan fuerte con los falsos comentarios que le lanzó.

"Muchas de las cosas que dices me parecen mentiras; no creo que seas cinta negra, creo que eras muy buen actor, pero no creo que seas el mejor, ni que hayas tenido muchas novelas exitosas. Respeto tu trayectoria, pero también respétate a ti y dejamos a los demás convivir", señaló Alex Blanco.

Por su parte, Alfredo Adame no se guardó nada y "reventó" al exintegrante de TV Azteca, como si estuviera en LCDLF.

"Lo que tengo que decirte es que respeto tu opinión, [pero] eres un ignorante, no sabes nada de mí y no tienes la manera de comprobar si soy o no cinta negra, si tengo una rentadora de jets privados o no. Esa es la forma de enmascarar las mediocridades de un individuo que es un fracasado que nadie lo conoce. En pocas palabras, eres un desquehacerado; agradezco tu opinión que no me sirve de nada más que pa limpiarme el cul*", se burló Alfredo Adame sobre Alex Blanco.

La cara de Alex Blanco JAJAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/Qfc1rmA5e5 — Ante El Santo Maximo (@HazFabio) September 18, 2025

SV