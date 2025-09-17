Miércoles, 17 de Septiembre 2025

Una tarde en los toros: Nostalgia y emociones encontradas en el ruedo

Por: Claudio Jimeno

Susana Rodríguez Romero, Alonso Rodríguez y Laura Rodríguez durante la segunda corrida de la Temporada Grande en la Plaza de Toros Nuevo Progreso. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Con un ambiente cargado de nostalgia y emociones encontradas, se llevó a cabo la segunda corrida de la Temporada Grande en la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara. La tarde estuvo marcada por la emotiva despedida de Pedro Gutiérrez “El Capea”, así como por el triunfo de Arturo Saldívar, quien se llevó la única oreja del festejo.

Pablo Moreno. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno
Jorge de la Peña. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Ataviado en bermellón y oro, El Capea enfrentó a “Oro Viejo”, un toro castaño nevado de 505 kilos con el que mostró entrega, aunque falló con la espada. En su segundo turno, ante “Siempre Fiel”, un negro bragado de 475 kilos, sonaron los acordes de “Las Golondrinas” mientras el diestro se despedía entre los aplausos de una plaza que también recuerda con cariño a su padre, el inolvidable “Niño de la Capea”.

Leticia Benavente y Roberto Hernández. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno
Aurelio López Rocha y Pepis Martínez. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Por su parte, José Mauricio, vestido de vino y oro, dejó detalles de su toreo elegante y templado ante “Recuerdo” y “Entrañable”, ambos cárdenos bragados. Sin embargo, la falta de acierto con la espada le cerró la posibilidad de triunfo. El público reconoció su esfuerzo con palmas.

Manuel Verduzco y Mili Campos. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno
Marcela Preciado y Vladimir Rico. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

El protagonismo de la tarde recayó en Arturo Saldívar, de púrpura y oro, quien con “Pariente”, un toro de 472 kilos, logró una faena de entrega y buen gusto que rubricó con una estocada efectiva. El público pidió con fuerza la oreja, que el juez terminó concediendo. Con su segundo, “Forjador”, la fortuna no le acompañó y los fallos con la espada impidieron mayor premio.

Pablo Moreno. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno
Alfredo Ríos. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Así, entre la nostalgia por la despedida de El Capea y el triunfo de Saldívar, la afición tapatía vivió una tarde de contrastes que dio mucho de qué hablar en los tendidos.

