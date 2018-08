Agenda de conciertos de agosto en Guadalajara

Iniciamos con la segunda mitad de este año y en agosto contamos con más de 20 conciertos en la Zona Metropolitana de Guadalajara; rock, pop, rap, clásica y cumbia tendrán cabida en los diferentes foros de la ciudad.

2 Laura Pausini -> Auditorio Telmex



3 Celso Piña -> C3 Stage



5 Sobreodis de Soda -> Teatro Diana

10 Realms + Django Derba + Los Blasphem + Monster Truck Machine -> Anexo Independencia Boletos $50

11 Silverio -> Foro Independencia



15 Boom Boom Kid -> Anexo Independencia

La banda de rock alternativo, con influencias de rockabilly, psychobilly, hardcore y punk psicodélico regresa a Guadalajara para presentarnos un show acústico. Actos invitados: HUGO / Rata y Alvaro / NO NEIM. Boletos $100 (De las 20:00 a las 21:00 hrs) / $130 (De las 21:01 en adelante)

17 SFDK -> Foro Independencia

Una de las leyendas del rap hispano, regresa a Guadalajara a presentar su más reciente trabajo discográfico: Redención, además de sus más grandes éxitos. El grupo nacido a principios de la década de los 90 en Sevilla y formado por por Zatu (Saturnino Rey) y Acción Sánchez (Oscar Sánchez), vuelve a México el próximo 17 de agosto al Foro Independencia de Guadalajara a las 19:00 horas para un show que promete ser vibrante, donde seguramente los raperos españoles volverán a encantar a todos sus fanáticos y así seguir demostrando, al igual que en sus otras presentaciones en nuestro país, que son una de las bandas más importantes del género en nuestra lengua y definitivamente profetas en nuestra tierra. Boletos; GENERAL - $500.00

VIP - $1,600.00

22 The Legends of Rock -> Teatro Diana

Por primera vez en Guadalajara se podrá ver reunidas a cinco estrellas del rock de los años 70 y 80. Cantantes originales de bandas como Chicago (Bill Champlin), Journey (Kevin Chalfant), Boston (Fran Cosmo), Santana (Alex Lingergood) y Toto (Bobby Kimball). Un show para recuperar los temas que volvieron legendarias a estas agrupaciones. Boletos de $600 a $1800

22 Aunt & Uncle Jazz -> Estudio Diana

Nacen como un dúo entre el contrabajista Alejandro Castro y la cantante/pianista Ana Sandoval, ambos con más de 15 años de trayectoria en el mundo de la música. Su amor por el jazz y géneros hermanos los han llevado a participar en distintos proyectos, teatros y festivales del país, teniendo el placer de compartir escenario con los mejores músicos de la escena nacional. Boletos $200



23 Tributo Oficial Héroes del Silencio -> C3 Stage

23 Rock Sinfónico en tu Idioma -> Auditorio Telmex

Los clásicos del rock en español que han marcado a toda una generación estarán de vuelta en los escenarios.

El ensamble Rock en tu Idioma Sinfónico Vol. 2 vuelve a la acción. El pasado 6 de septiembre de 2017 fue cuando tomó vida y forma el Vol. 2 de este proyecto. Ahí, el responsable de este gran proyecto, el bajista, productor y fundador de Caifanes, Sabo Romo, reunió a varios amigos y colegas como Cecilia Toussaint, Sergio Arau, El Gran Silencio, La Lupita, Javier Gurruchaga, Ugo Rodríguez, María Barracuda y Víctimas del Dr. Cerebro, quienes desempolvaron sus temas más representativos y pusieron a bailar y cantar a 10 mil amantes del género. Hace unos días, se lanzó como primer sencillo de este material, la canción El esqueleto, tema que es considerado todo un clásico del rock. Boletos desde $300 a $1200.

23 Marquis Hill Quartet -> Conjunto de Artes Escénicas

Originario de Chicago, el trompetista, compositor y lider de su banda, Marquis Hill, tiene maestría en pedagogía de jazz en DePaul University. En 2012 ganó el primer lugar en la competencia "International Trumpet Guild's Jazz Improvisation" y al año siguiente repitió la hazaña en la competencia "Carmine Caruso International Jazz Trumpet Solo Competition”

Ha trabajado con figuras de la talla de Benny Golson, Rodney Whitaker, Steve Turre, Marcus Miller, y Joe Lovano entre otros. Boletos desde $200.

24 Homewrecker -> Foro Independencia

Desde Ashtabula Ohio, nos visitarán para traernos su mezcla de Crust, Powerviolence y Death Metal.Actos Invitados: Porfirio / Medical Negligence / Hender / Caos.Boletos $80

24 Against The Current -> Estudio Diana

Banda norteamericana de rock alternativo integrada por Chrissy Constanza, Dan Gow y Will Ferri, se presenta por primera vez en México como parte de su gira mundial "In Our Bones". Boletos desde $450.

24 Sleeping With Sirens -> Teatro Estudio Cavaret

La banda de post hardcore procedente de Orlando, Sleeping With Sirens, ha anunciado como parte de su gira #GossipWorldTour su parada en México para presentarse en Monterrey y Guadalajara. Fundada en 2009 por miembros de For All We Know, Broadway, y Paddock Park. El grupo firmó con la discográfica Rise Records1 y han lanzado cinco álbumes de estudio y un EP acústico unplugged. El tercer álbum Feel debutó en el número tres en Billboard 200 y el cuarto álbum titulado Madness fue lanzado el 17 de marzo de 2015 a través de Epitaph Records y generó el sencillo “Kick Me”. El grupo es conocido sobre todo por la versatilidad de la gama vocal del vocalista Kellin Quinn. Boletos desde $650

31 FyahBwoy -> C3 Stage

Considerado como el artista español referente en el género dancehall y reggae castellano.

10 años de carrera le han consagrado en lo más alto de su género como un icono de la música independiente y llega por primera vez a GUADALAJARA para presentarnos su quinto disco, que lleva por título “F.Y.A.H.”



31 Belphegor -> Foro Independencia

Banda de blackened death metal formada en la ciudad de Salzburgo, en Austria . Su nombre se debe al demonio Belfegor (originalmente Baal-peor). La banda fue formada en 1991 y ya cuenta con 15 discos de estudio.

31 Los Pericos -> Teatro Diana

Una de las bandas argentinas más representativas del reggae y ska en español vendrá a nuestro país para celebrar 30 años de carrera artística.

Con motivo de sus casi tres mil presentaciones, la agrupación lanza al mercado el álbum “3000 vivos”, grabado y producido en la capital mexicana en compañía de grandes invitados.