El primer concierto de la banda surcoreana SEVENTEEN llegará a los cines de México a través de un largometraje que será proyectado en las salas de Cinépolis a lo largo del país.

La fecha de estreno está programada para el miércoles 21 de agosto, pero desde hace unos días se encuentra habilitada la preventa en la aplicación móvil y sitio web de Cinépolis.

El estreno de la cinta estará disponible en más de 99 sucursales a lo largo del país, incluyendo ciudades como Guadalajara, Monterrey, Aguascalientes, Tijuana y CDMX. El boleto general tiene un costo de 130 pesos por persona y puedes apartar tus asientos desde la misma plataforma online.

¿Cómo puedo adquirir mis boletos?

Para comprar tus entradas, solo basta con descargar la aplicación móvil de Cinépolis

la aplicación móvil de Cinépolis Seleccionar tu ubicación y elige la opción de Todos los cines

Verás un poster de la proyección con una franja en la esquina superior izquierda que dice Preventa

Cuando des clic, se te mostrarán todos los horarios y cines de tu ciudad donde estará disponible la función

Presiona el horario y ubicación de tu preferencia, selecciona la cantidad de boletos que desees adquirir y escoge tus asientos

Da clic en Pagar y completa el formulario con tus datos. Cuando hayas comprado los boletos, te llegará una confirmación y el código QR de los mismos al correo que proporcionaste

y completa el formulario con tus datos. Cuando hayas comprado los boletos, te llegará una confirmación y el código QR de los mismos al correo que proporcionaste ¡Espera al día de la función y disfruta!

El largometraje de Seventeen Tour ‘Follow’ Again To Seoul tiene una duración de 103 minutos y cuenta con las actuaciones de los miembros S. Coups, Jeonghan, Joshua, Jun, Hoshi, Wonwoo, Woozi, DK, Mingyu, The8, Seungkwan, Vernon y Dino, así como la presentación de canciones muy esperadas como “MAESTRO”, “Spells”, “LALALI” y “Cheers to youth”.

