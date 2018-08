Pedro Andreu quiere revivir a los Héroes

La música emblemática de los Héroes del Silencio volverá a resonar en Guadalajara, de la mano de uno de sus integrantes, Pedro Andreu. El baterista del grupo español unió esfuerzos con Zinorbita, grupo donde toca Gonzalo Valdivia, quien también colaboró con la guitarra en Héroes del Silencio (hermano de Juan Valdivia, guitarrista principal).

Vía telefónica desde España, Pedro nos platicó sobre este proyecto y carrera. El baterista recién regresó a Europa después de tocar en Estados Unidos: “Todo fue muy bien. Zinorbita es una banda que lleva ya bastantes años trabajando. Ahora va Gonzalo Valdivia con la guitarra, hacen un show que me gusta, considero que es de gran calidad. Me llamaron para acompañarlos como artista invitado, para hacer un meet & greet y tocar algunos temas. Me pareció una buena idea: fui y todo ha resultado bien. En Estados Unidos hemos hecho varios conciertos, yo toco en algunos temas. La conclusión es buena: a la gente le gusta ver una banda tributo a Héroes del Silencio: yo le aporto el plus de tener a alguien que era parte del grupo”.

Este agosto Zinorbita está en el país, un lugar muy ligado a Pedro: “México es como mi segunda casa. Me casé con alguien de Sinaloa, en esta vuelta iré a Culiacán, a Los Mochis, Ciudad de México, Puebla, León, San Luis Potosí… Me siento en casa, recibo muchísimo cariño. Conozco su cultura, gastronomía, disfruto cada paso que doy. Para mí es un lujo volver a México a tocar y demostrar mi afán de seguir allí y recibir su cariño. Es el mejor de los premios”.

Para el músico, productor y compositor, el contacto con los seguidores es lo que lo impulsó a unirse a aceptar la invitación de Zinorbita: “Es lo que más me mueve, acercarme a los fans. Ahora que la banda no está en activo, poder acercarme y tocar las canciones para mí es una buena noticia. Volver allá, donde me siento muy querido, es agradecer al público que hemos tenido siempre. Lo importante es que tenga calidad lo que se ofrece”.

Desde la desintegración de los Héroes del Silencio, donde tocó en toda su trayectoria, Pedro ha emprendido otros proyectos musicales, como Puravida y L3 Red, este último su proyecto actual: “L3 Red es un grupo que nació no hace mucho tiempo. No se nace y triunfa de un día al otro, hay que ser constante. Hay gente que triunfa después de 20 años. Yo pretendo seguir trabajando, componiendo, hacer mejores canciones, encontrar el sonido y que nos lleve a seguir en esto”. Sobre L3 Red, Andreu agregó: “Creo que voy a grabar un disco a final de año, probablemente”.

Sus hábitos

Pedro Andreu siempre está en busca de escuchar nueva música y leer con variedad: “Intento escuchar cosas actuales, creo que hay un revival exagerado, hay muchas radios que solo ponen canciones de antes del año 2000. Quiero escuchar nuevas cosas, en el sentido del sonido y actitud, de formas, aunque no me guste el estilo musical”.

En cuanto a los libros, comentó: “En literatura, pues me encanta leer… Seguramente cuando vaya a México me traeré actualidad literaria. Siempre estoy a la escucha de recomendaciones”. Sobre las letras en Héroes del Silencio, muchas veces cargadas de referencias literarias, Pedro platicó: “Enrique (Bunbury) era quien se dedicaba a las letras y la melodía de voz. Su forma de actuar era siempre con una libreta en el bolsillo, cada que encontraba una frase o se le ocurría la apuntaba para luego buscar la manera, el mejor uso. Es un tipo que siempre leyó muchísimo, es una enciclopedia musical viviente. Pocos habrán leído más que él”.

TOMA NOTA

Asiste

Zinorbita en tributo a Héroes del Silencio, con Pedro Andreu y Gonzalo Valdivia, en C3 Stage, jueves 23 de agosto, 21:00 horas. Boletos en taquillas y en el sistema Ticketnow, de 250 pesos general; 350 pesos general + Meet & greet; pesos a 500 pesos ViP + Meet & greet.