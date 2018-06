Sleeping With Sirens dará concierto en Guadalajara

La banda de Post Hardcore, Sleeping With Sirens, vuelve a Guadalajara para presentar su quinto álbum de estudio 'Gossip' lanzado el 17 de marzo de 2017 mediante Warner Bros Records y auto-producido junto a David Bendeth.

Los de Orlando, Florida, ofrecerán tres fechas en el país. 11, 23 y 24 de agosto en CDMX, Monterrey y Guadalajara, respectivamente. En la Perla, el foro del recital será el Teatro Estudio Cavaret.

Sleeping With Sirens está integrado por Kellin Quinn, Jack Fowler, Gabe Barham, Nick Martin y Justin Hills y cuenta con cuatro discos de estudio “With Ears to See and Eyes to Hear”, “Let’s Cheers to This”, “Feel” y “Madness”, este último salió a la venta este año.

El precio de los boletos es General $950 y Preferente $950

Compra tus boletos en Ticketmaster: