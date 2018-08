Against the Current en Guadalajara

Luego de una gira en México que se vio frustrada por las desagradables sucesos que se sufrieron en el país en el mes de septiembre del 2017, finalmente el trío neoyorquino de Against the Current podrá darse lugar por primera vez en los escenarios mexicanos el de agosto dentro del Estudio Diana

Impulsados en su carrera gracias a las facilidades que ofrecen las plataformas en streaming del XXI, Against the Current es una agrupación que ha sido pionera en demostrar que no se necesita de una casa disquera para iniciar una carrera musical y darse a conocer al público, si no que aprovechando lo que la tecnología ofrece se puede lograr un alcance bastante considerable, haciéndolo así y dándose a conocer después de haberse subido ellos mismos a YouTube interpretando algunos covers de canciones de artistas como Taylor Swift, Justin Bieber, Major Lazer y Wiz Khalifa en el año 2011.

Con una corta pero fructífera carrera musical que incluye dos EP's, un álbum de larga duración y dos sencillos apenas estrenados este 2018 que formarán parte de su proximo disco, Against the Current ya cuenta con el apoyo de más de 650 mil seguidores en redes sociales, alcanzando los 2 millones de subscriptores en su canal de YouTube y arriba del millón de oyentes mensuales en Spotify, más de 150 millones de reproducciones en sus vídeos musicales (el último sencillo "Strangers Again" (2018) ya cuenta con casi 2 millones de reproducciones en tan solo un mes), giras por E.U.A., Canadá, Asia y Europa, ha obtenido el reconocimiento de Billboard Magazine en sus categorías Alternative Albums, Independent Albums, Rock Albums y está rankeado en los Top Heatseekers en 28 y 4 en su primer y segundo EP respectivamente, además de ser la banda creadora del tema "Legends Never Die", sencillo que en colaboración con Riot Games le dieron tema musical al Campeonato Mundial de League of Legends en el 2017 y calificados como "perfección Pop-Rock" por Alternative Press magazine; estos hechos y más les consiguieron en el 2015 el cobijo de la disquera Fueled by Ramen (Panic! Ath the Disco, Paramore, Basement), sello con el que siguen en activo a la fecha.



Agéndalo/ Against the Current / 24 de Agosto

Estudio Diana, (Av. 16 de Septiembre #710, Centro, Guadalajara, Jal.)

https://goo.gl/maps/x5mfEf5VYpm

Costo boletos: General: $450

Boletos a la venta a través de sistema Ticketmaster.

