Este viernes, en la sala de Cabildo del Ayuntamiento de Guadalajara, César Cosío Vidaurri Hernández, conocido como “Cesarozky Cosío” en el mundo digital, fue honrado con el título de Doctor Honoris Causa. Este reconocimiento le fue otorgado por Claustrum Doctoralis Universum Vitalis, institución de líderes globales sin fines de lucro, en reconocimiento a su destacado liderazgo y contribuciones en favor de la patria, la cultura y la humanidad.

Cosío, un joven youtuber y analista de mercados, ha dedicado los últimos seis años a ayudar a jóvenes a mejorar la administración de su dinero. A través de su canal de YouTube y su cuenta de Spotify, Cosío comparte sus conocimientos en diversas materias económicas, ofreciendo valiosas herramientas para la gestión financiera.

Del reconocimiento, “Cesarozky Cosío” manifestó su agradecimiento por ser el miembro más joven de recibirlo. “Me pone sumamente contento porque yo tengo un lema que es siempre ir ‘A por todas’, porque si no vamos por todas mejor ni lo intentemos, no vamos a lograr nada. Eso lo digo siempre en mi comunidad, a la gente que me conoce, que saben realmente cuál es mi filosofía de vida; el siempre tener buena actitud, siembre buscar apoyar al prójimo, sobre todo nosotros que tenemos un don, el poder compartirlo y hacer que las personas puedan beneficiarse de eso. Por tanto les agradezco mucho el que me hayan tomado en cuenta”.

Su enfoque práctico y educativo ha impactado positivamente en la vida de muchos jóvenes, consolidándolo como una figura influyente en este el ámbito.

El título de Doctor Honoris Causa es la distinción más alta que se puede otorgar a una persona por sus destacadas y extraordinarias aportaciones a la humanidad.

Para ser candidato al grado, es necesario tener una trayectoria intachable y honorable, ser reconocido por la sociedad por sus aportaciones excepcionales y estar libre de antecedentes penales, controversias públicas ni comportamientos indebidos.

