Laura Pausini, la mujer del idioma universal

Hablar de 25 años de carrera se dice fácil, pero Laura Pausini hace una retrospectiva de lo que ha significado llegar hasta este punto y se da cuenta que si bien han habido muchos éxitos y un cariño incondicional del público, también falta camino por recorrer, personalmente como mujer, pues dice que la industria musical aún en estos días no es sencilla para las mujeres que quieren hacer carrera en ella.

En entrevista, Laura comparte la emoción de sus cinco lustros de carrera y de presentarse de nueva cuenta en el Auditorio Telmex, el show es este jueves 2 de agosto a las 21:00 horas, como parte de su gira “Hazte Sentir World Tour”, en el que tendrá como invitado al tapatío Kike Jiménez, quien fuera su pupilo en “La Voz… México”.

“Regreso al Auditorio Telmex, ya estuve ahí algunas veces, me acuerdo muy bien de la gente, la ciudad, aunque desafortunadamente cuando estamos de gira, muchos de nosotros no tenemos el tiempo de visitar y tener un día siguiente libre para poder conocer más, sinceramente eso me gustaría mucho, pero creo que en el futuro tendré que organizarme una gira sin conciertos, sería para conocer las ciudades donde voy a cantar y que no conozco muy bien”.

–¿Qué sorpresas te ha traído realizar este tour?

–Hasta ahora en Guadalajara será la quinta fecha de esta gira, sólo es el principio. Estuvimos en Roma, una situación impresionante cantar en el Circo Massimo, un lugar histórico e increíble. Después, hemos empezado la gira en Miami y Los Ángeles en donde de verdad recibí un cariño impresionante, dos conciertos bellísimos. Hoy voy a cantar en Monterrey, entonces empiezo ahora el tour en México, aunque sinceramente son 25 años de hacer gira en este país y ya sé lo que me espera, por eso regreso siempre, porque la gente mexicana es verdaderamente increíble; cuando regreso a Italia, les cuento a todos porque el público te abraza con su voz y sus miradas, es muy bonito.

–Estás celebrando 25 años de carrera, ¿cuál es tu retrospectiva? ¿Cómo ves tu evolución profesional en la música y como mujer?

–¿Cómo mantenerme? No lo sé. No hay una fórmula, un secreto, es algo que sigue estando tan fuerte en mi vida y que no me esperaba, especialmente porque para la mujer es más difícil, sigue siendo más difícil en general. Si tú ves cantantes internacionales que han estado y están (mujeres en la industria) se cuentan con una mano las que siguen. Es un privilegio muy grande, yo me siento muy honrada de estar en una categoría de personas que aprecio mucho y admiro tanto y espero estar a la altura, por eso trato siempre de involucrarme más en todo lo que es mi trabajo, los arreglos y la estructura de las canciones que deben de tener una calidad, es lo importante al día de hoy.

–¿Cómo te refrescas en la música?

–Un cantante que es básicamente un baladista tiene que hacer un trabajo instintivo, muy de corazón y de alma, ser siempre muy honesto. Yo siempre estoy rodeada de gente de 20 años. Entonces, es una influencia musical porque muchos de mis colaboradores son jóvenes, ellos me ayudan a tener sonidos modernos, que al día de hoy son nuevos para mí y al mismo tiempo quedarme con mi escritura y mi manera de ser en la música.

–¿Preparas más festejos por estos 25 años de carrera?

–Sinceramente no, porque todos los conciertos son una fiesta. Es darse una vuelta dentro de la vida de estas personas que me han acompañado por muchos años; siendo el 25 aniversario, el concierto está hecho de muchísimas canciones, sobre todo las que son de 1993 hasta hoy, las que me dieron el éxito y voy a presentar también las canciones más importantes del nuevo disco (“Hazte sentir”). Es un concierto largo en el sentido de que es realmente una fiesta, son casi dos horas y media, así que serán meses de celebraciones.

–Estás estrenando una nueva canción, “Nuevo”, que tiene una esencia muy latina…

–No es la primera vez que hago estas cosas porque en todos mis discos, por lo menos en los últimos 10 años, siempre tengo uno o dos temas que están escritos con un latino, cantados con un latino o con arreglos latinos. Yo vivo seis meses en Miami y seis meses en Italia. Entonces, cuando llego a Miami, recorro la ciudad que quiero encontrar, mis amigos y productores viven ahí, son las personas con las que escribo las canciones, la música que escucho ahí me influencia mucho, sinceramente desde muchos años ya me siento latina. Entonces, la música que hago es el reflejo de mi personalidad, por eso mis discos reúnen melancolía y locura. Ya son años que hago temas así y ahora “Nuevo” me permite contar una historia más ligera.

–¿Cómo son los procesos de creación?

–Para mí no es tan fácil contar la parte más alegre de mi persona, porque cuando escribo una canción me sale musicalmente casi siempre una balada y en éstas yo no soy capaz de decir las cosas que no sean profundas, por eso necesito de temas ligeros para poder sacar la parte más loca y alegre de mí. Y debo decir que evidentemente me siento más cómoda cuando hay un ritmo latino para cantar esas partes. Cuando me conocieron aquí en “La Voz… México”, mucha gente pensaba que yo sólo era tímida y vieron a una Laura diferente. Estas dos facetas mías son como yo me siento en casa, a veces melancólica y a veces súper loca.

–Eres una autoridad en los reality shows musicales, ¿cómo te hace sentir ser convocada a varios programas internacionales?

–Todo el mundo me está llamando para hacer realitys y le tengo que agradecer a México porque el primer reality musical de talento que he hecho fue “La Voz” y cuando los americanos me vieron, me preguntaron si quería estar en “La Banda” en Miami y después me vieron los de España. Entonces, he hecho tres ediciones de “La Voz”, dos en México y una en España, también “Factor X”, que acaba de terminar hace unas semanas y también realicé dos ediciones de “La Banda”.

Ahora me han llamado de Francia y de Brasil, también en Italia, pero en mi país tengo un espectáculo de televisión donde hago programas de variedad –cuando tengo tiempo– pero me gustan mucho los shows de talentos, yo sigo en contacto con todos los chicos de mi equipo, algunos de ellos en varias naciones han funcionado muy bien, yo me involucro mucho. No sé si voy a aceptar otra vez en un futuro, creo que cuando uno gana debe de gozar del resultado, pero hay otras naciones que me están preguntando y quizás en el futuro vaya a aceptar.

TOMA NOTA

Concierto

Laura Pausini en el Auditorio Telmex/ Jueves 2 de agosto/ 21:00 horas/ Boletos desde $400 pesos hasta $1,250 pesos, en taquillas y sistema Ticketmaster.