Adrián Marcelo se disculpa con Mariana Rodríguez e insinúa postularse para alcalde de Monterrey

Adrián Marcelo, influencer y exconcursante de La Casa de los Famosos México, encendió la conversación pública luego de declarar en su cuenta de X: “Lo único que logra la denuncia por violencia política de género es impulsar mi carrera política. No soluciona nada, al contrario, me pone justo donde tengo que estar: en la conversación. Sin quererlo, me acercaron más a algo que para mí es inevitable: ser alcalde de Monterrey”.

Sus palabras surgieron tras la sanción impuesta por el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, que lo encontró responsable de ejercer violencia política de género contra Mariana Rodríguez, esposa del gobernador Samuel García y exaspirante a la presidencia municipal de Monterrey.

La resolución se derivó de un video publicado el 14 de mayo de 2024 en su canal de YouTube. En aquel material, emitido en el marco de un reportaje sobre los entonces candidatos a la alcaldía, el creador de contenido realizó expresiones que el tribunal consideró como agresiones verbales y simbólicas en razón de género.

Posteriormente, Adrián Marcelo difundió un mensaje en video en el que expresó: “Quisiera ofrecerle una sincera disculpa a la entonces candidata a la presidencia municipal de Monterrey en el pasado proceso electoral, en virtud de las manifestaciones que realicé a través de la difusión de un reportaje que fue publicado el 14 de mayo de 2024, video en el cual proferí diversas frases en las que empleé estereotipos de género”.

En el mismo mensaje, admitió que sus declaraciones constituyeron violencia verbal y simbólica y que “a la postre obstaculizaron los derechos político-electorales de la entonces candidata”. Además, reconoció que, si bien el periodismo goza de protección legal, este no debe sobrepasar los límites que garanticen la dignidad de las mujeres en un entorno libre de violencia.

La posibilidad de que el influencer incursione en la política generó reacciones inmediatas en redes sociales, donde las opiniones oscilaron entre el cuestionamiento de sus intenciones y críticas abiertas sobre su eventual candidatura.

Hasta ahora, Marcelo no ha formalizado su postulación ni confirmado si cuenta con el respaldo de algún partido o estructura electoral. Mariana Rodríguez, por su parte, no ha emitido comentarios luego de recibir la disculpa.

Además de la disculpa pública, el Tribunal Electoral determinó que Adrián Marcelo deberá cubrir una multa de 30 mil pesos mexicanos como parte de la reparación del daño.

