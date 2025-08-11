Este lunes la Liga MX sigue su curso tras reanudar actividades el pasado viernes, después de la pausa por la Leagues Cup. Como parte de la Jornada 4 (J4) del Torneo Apertura 2025 se jugarán tres partidos este día, entre ellos el León vs Monterrey. Por si te interesa, te dejamos el horario, el canal donde podrás verlo y el panorama con el que ambos clubes llegan a esta fecha.

León volverá a escucharse en el Bajío cuando se enfrente a Rayados en el cierre de la fecha 4. Después del complicado paso por la Leagues Cup 2025 y el mal sabor de boca de la última fecha del torneo, cuando Cruz Azul (4-1) dejó sin rugido a la Fiera en CU, los de Guanajuato buscará retomar el buen futbol que mostraron durante la primera parte del torneo pasado.

El equipo Eduardo Berizzo debe reencontrarse con el gol para superar los tres puntos que suma, producto de dos derrotas y un triunfo ante Chivas, que lo tienen en la posición 15 de la tabla general.

Por otro lado, Monterrey llega a la fecha 4 con dos triunfos y una derrota ante Pachuca para ocupar la cuarta posición de la tabla general con 6 unidades.

Si bien los regios no pudieron avanzar a la siguiente fase ante los equipos de la MLS, mantienen el paso firme en lo lcal y de la mano de Domènec Torrent tienen la mirada puesta en el título del futbol mexicano.

El partido de la J4 del Apertura 2025 se disputará este lunes 11 de agosto a las 19:00 horas en el Estadio León de León, Guanajuato. Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo a través de televisión restringida y por streaming.

Dónde ver EN VIVO el partido de J4 León vs Monterrey

Fecha y hora: Lunes 11 de agosto, 19:00 horas

Lunes 11 de agosto, 19:00 horas Estadio: León, León, Guanajuato

León, León, Guanajuato Transmisión (canales para ver en vivo): Tubi, Caliente TV, FOX

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

