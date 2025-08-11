Madonna pide ayuda al Papa León para que los niños de Gaza no mueran de hambre

Ante la escalada del conflicto entre Palestina e Israel y la creciente hambruna que azota la Franja de Gaza, este lunes la cantante estadounidense Madonna pidió ayuda al Papa Francisco para evitar que los niños mueran y sufran los estragos de la guerra.

A través de un emotivo mensaje compartido en sus redes sociales, la intérprete hizo un llamado al líder de la Iglesia católica para posibilitar la ayuda inmediata a los menores que habitan en Gaza.

“Santo Padre, por favor, vaya a Gaza y lleve su luz a los niños antes de que sea demasiado tarde. Los niños del mundo pertenecen a todos”, expresó la cantante.

Madonna aseguró que, como madre, y coincidiendo con el cumpleaños de uno de sus hijos, no puede quedarse de brazos cruzados ante el sufrimiento. Además, aclaró que no está tomando partido por ningún gobierno, pero reza para que quienes padecen las consecuencias del conflicto sean liberados.

"Es el único de nosotros al que no le puede ser negada en la entrada. Necesitamos que las puertas humanitarias se abran por completo para salvar a esos niños inocentes. No hay más tiempo, por favor, di que irás", agregó.

Desde octubre de 2023, los ataques armados en Gaza han dejado miles de muertos y heridos. La población civil palestina enfrenta escasez de alimentos, agua y medicinas, con hospitales colapsados y miles de menores en riesgo por desnutrición y falta de atención médica.

Madonna explicó que hacía esta solicitud en el cumpleaños de su hijo Rocco, considerándolo el mejor regalo que podía darle.

"No estoy señalando con el dedo, echando la culpa o tomando partido. Todos están sufriendo. Simplemente estoy tratando de hacer lo que puedo para evitar que estos niños mueran de hambre", finalizó.

La publicación se viralizó rápidamente, sumando miles de reacciones y comentarios de apoyo.

