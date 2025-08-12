Este martes 12 de agosto se estrena la serie de drama, terror y ciencia ficción de FX, Alien: Earth, en exclusiva por Disney+.

Creada por Noah Hawley, basada en la aclamada franquicia Alien: Earth es una serie para mayores de 16 años, que está ambientada en el año 2120, cuando la Tierra es gobernada cinco corporaciones: Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic y Threshold, ejerciendo su poder en las naciones y sus propios avances tecnológicos proporcionan la promesa de un nuevo mañana.

Alien: Earth. ESPECIAL/©DISNEY.

La trama comienza cuando una misteriosa nave de investigación espacial USCSS Maginot se estrella en la Tierra, donde la joven Wendy y un desorganizado grupo de soldados tácticos hacen un fatídico descubrimiento que los pone cara a cara con la mayor amenaza que ha enfrentado el planeta.

Alien: Earth. ESPECIAL/©DISNEY.

En esta era corporativa, los cyborgs (humanos con partes biológicas y artificiales) y los sintéticos (robots humanoides con inteligencia artificial) conviven con los humanos. Pero todo cambia cuando el genio fundador y CEO de Prodigy Corporation desbloquea un avance tecnológico revolucionario: Los híbridos (robots humanoides con conciencia humana).

El primer prototipo híbrido, llamado Wendy, marca una nueva etapa en la carrera por alcanzar la inmortalidad. Tras la colisión de la nave espacial de Weyland-Yutani con Prodigy City, Wendy y otros híbridos se enfrentan a formas de vida misteriosas y más aterradoras de lo que nadie podría haber imaginado.

El elenco incluye la participación de Sydney Chandler, Timothy Olyphant, Alex Lawther, Samuel Blenkin, Babou Ceesay, Adrian Edmondson, David Rysdahl, Essie Davis, Lily Newmark, Erana James, Adarsh Gourav, Jonathan Ajayi, Kit Young, Diêm Camille, Moe Bar-El y Sandra Yi Sencindiver.

Alien: Earth estrena hoy sus primeros dos episodios para después lanzar un nuevo episodio cada martes de cada semana.

Con información de The Walt Disney Company México.

