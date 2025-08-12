"Otro Rollo" vuelve a los escenarios con "Enrollados" tras 18 años de ausencia

A 18 años de su despedida, el espíritu de Otro Rollo volverá a los escenarios con un nuevo formato llamado Enrollados , una gira en vivo que reunirá a su elenco original y recorrerá 25 ciudades de México. Guadalajara será parte de esta cita el próximo 21 de febrero.

La noticia fue anunciada por Adal Ramones acompañado de Yordi Rosado, Roxana Castellanos, Mauricio Castillo, Gaby Platas y Eduardo España, quienes retomarán la esencia que convirtió al programa en un referente de la televisión nocturna, pero adaptada a un espectáculo interactivo y para todas las edades. Los boletos estarán disponibles a partir del 15 de agosto a las 11:00 horas en los recintos de cada ciudad.

El tour comenzará el 15 de enero de 2026 en Mexicali y pasará por Tijuana, Hermosillo, Torreón, Saltillo, Monterrey, Toluca, Ciudad de México, Pachuca, Puebla, Mérida, Veracruz, Querétaro, León, Aguascalientes, Chihuahua y San Luis Potosí, entre otras ciudades.

"Para nosotros es histórico, porque desde hace 18 años no nos juntábamos profesionalmente”, expresó Ramones. “Somos un grupo de amigos que ha trascendido al trabajo. A nuestro público que ya tiene hijos, gracias. Estamos felices por volver así al escenario”.

"Enrollados" será parte de Guadalajara el próximo 21 de febrero. ESPECIAL

La idea de reunirse surgió en plena pandemia, durante una cena en casa de Ramones. Desde entonces, según contó Yordi Rosado, comenzaron a buscar la forma de alinear agendas. “Llevamos cinco años intentando juntarnos, y desde hace dos planeamos estas 25 fechas. Queremos juntar las ideas y la nostalgia de los 12 años que duró el programa, pero con un show actualizado”.

La propuesta incluirá secciones clásicas como el monólogo y el “flash informativo”, pero también novedades que nunca se hicieron en televisión. Mauricio Castillo adelantó que el objetivo es ofrecer “referencias del programa y muchas otras cosas nuevas”. Entre las posibles sorpresas, Yordi dejó entrever la famosa carrera de botargas, mientras que Lalo España subrayó el toque nostálgico. “Es muy bonito que los papás hayan heredado a sus hijos el gusto por Otro Rollo”.

El nombre Enrollados, explicó Ramones, busca marcar distancia con el formato televisivo original, además de que los derechos de Otro Rollo pertenecen a Televisa. “Queríamos tener una personalidad propia del show”, comentó. Yordi añadió que se eligieron recintos medianos “para conservar la cercanía con el público, porque no es un concierto”.

"Enrollados" es un proyecto que hace algunos años comenzó a gestarse. ESPECIAL

La gira también será un reflejo de la evolución del elenco, que se ha mantenido activo en distintos proyectos. “Sabemos hasta dónde podemos llegar, el que paga el boleto sabe qué ha visto con nosotros”, señaló Ramones. “No hubo nunca un pleito en 12 años, solo diferencias laborales que se resolvían con diálogo. Todos respetamos las carreras de todos”.

Para los integrantes, esta reunión no obedece únicamente a razones económicas. “Todos tenemos trabajo, pero la parte económica, claro, es importante”, admitieron. Sin embargo, el eje es la amistad y el cariño por el público que los acompañó en televisión desde 1995, cuando Otro Rollo comenzó transmisiones en Unicable antes de dar el salto a Canal 9 y, más tarde, consolidarse en la programación estelar de Televisa.

Durante más de una década, el programa se caracterizó por su humor irreverente, entrevistas a figuras nacionales e internacionales, y una dinámica en vivo que lo convirtió en fenómeno cultural. Invitados como Britney Spears, Ricky Martin, Will Smith y Christina Aguilera pasaron por su set, mientras que secciones y cápsulas cómicas y presentaciones musicales marcaron época.

La última emisión se transmitió el 8 de mayo de 2007. Según Ramones, la decisión de concluir no vino de Televisa. “Lo que quisimos fue dejar el programa en lo más alto… somos muy bendecidos de haber estado con mucho trabajo desde ese entonces”.

Los boletos para "Enrollados" estarán disponibles a partir del 15 de agosto a las 11:00 horas en los recintos de cada ciudad. ESPECIAL

