Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el lunes 11 de agosto de 2025

El clima en Monterrey para este lunes 11 de agosto prevé que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 43%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 24 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 97% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Martes 12 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 24

Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24

Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24

Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23

Sábado 16 de agosto de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 24

Domingo 17 de agosto de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 24

Lunes 18 de agosto de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

