Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el lunes 11 de agosto de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Monterrey para este lunes 11 de agosto prevé que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 43%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 24 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 97% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Martes 12 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 24

Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24

Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24

Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23

Sábado 16 de agosto de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 24

Domingo 17 de agosto de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 24

Lunes 18 de agosto de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

