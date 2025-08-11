¿Cuánto le costó a Cristiano Ronaldo el anillo de compromiso de Georgina Rodríguez?

Una de las parejas más icónicas tanto del mundo del espectáculo como del deporte, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, sorprendieron en redes sociales tras anunciar que darán el siguiente paso en su relación; se casarán.

Luego de años de noviazgo y varios hijos juntos, el futbolista le pidió matrimonio a la empresaria con un grande y lujoso anillo que Georgina no dudó en presumir en su Instagram: “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas.” escribió

En la foto se puede ver la mano de Rodríguez con sus características uñas largas en un diseño sencillo, una manicura ideal para que sobresalga lo verdaderamente importante, el enorme diamante que ahora usa en su dedo anular, símbolo del amor que tiene el futbolista hacia ella.

¿Cuánto costó el anillo de compromiso de Georgina Rodríguez?

El enorme diamante de corte ovalado, montado en un engaste tipo solitario hace que la piedra sobresalga, estas cualidades logran que tenga un valor aproximado de entre 500 mil y 3 millones de dólares, la cantidad exacta depende de sus características precisas.

Como sabemos la pareja tiene un estilo de vida de lujo, en la serie de Netflix “Soy Georgina” la empresaria nos muestra una parte de su vida ostentosa llena de objetos con marcas de lujos y viajes, incluso reconoce que le encantan las joyas, aunque los capítulos también evidencian una parte más humilde de su vida, todo apunta a que el futbolista la conoce bien y quiso proponerle matrimonio con un anillo que representa completamente los gustos de la también influencer.

Por otro lado, expertos en joyería como Steve Stone, estiman que el diamante es de uno 20 quilates por lo que el precio sería de alrededor de 4 millones de dólares, que serían casi 80 millones de pesos.

