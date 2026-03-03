Beca Rita Cetina: ¿De cuánto será el pago si tengo más de un hijo en primaria?

El registro en línea de la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria se encuentra activo desde el día de ayer, lunes 2 de marzo. Con este programa social del gobierno federal, se pretende apoyar a los estudiantes con un pago anual para uniformes y útiles escolares.El monto total que recibirá cada padre, madre de familia o tutor dependerá de la cantidad de hijos que registre durante estos días.Las niñas y niños que se encuentren inscritos en una primaria pública, sin importar su grado, comenzarán a recibir un apoyo económico anual para útiles y uniformes escolares a través de la Beca Rita Cetina.De acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, las familias que ingresarán al padrón de personas beneficiarias a partir de marzo de 2026, es decir, familias de nuevo ingreso, recibirán 2 mil 500 pesos anuales por cada niña o niño registrado al momento de solicitar la beca.Por ejemplo:Y así sucesivamente.Julio León, coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, informó que el registro a la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria estará disponible hasta el próximo jueves 19 de marzo en el sitio web oficial del programa: https://www.becaritacetina.gob.mx/.Antes de realizar el proceso, es importante que el responsable del o los menores cuente con una cuenta de Llave Mx.Los documentos necesarios para solicitar la beca son:De la madre, padre, tutora o tutor:De la o el estudiante:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB