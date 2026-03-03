Martes, 03 de Marzo 2026

Pensión Bienestar: ¿Quiénes cobran este martes 3 de marzo?

Según el calendario oficial, estas son las y los beneficiarios que recibirán hoy, 3 de marzo, su Pensión del Bienestar

Si eres una de las personas beneficiarias de las Pensiones del Bienestar, este es el calendario de pagos por orden alfabético de apellidos. ESPECIAL/X/@bienestarmx

Durante la conferencia de prensa “La Mañanera” de este pasado 2 de marzo, Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría del Bienestar del gabinete liderado por la Mandataria Claudia Sheinbaum, dio a conocer el calendario oficial del segundo pago de 2026 de las distintas Pensiones del Bienestar, mismo que corresponde al bimestre marzo-abril. 

Si eres una de las personas beneficiarias, en esta nota te presentamos el calendario de pagos por orden alfabético de apellidos, junto a las y los mexicanos que cobrarán hoy martes.

Las Pensiones del Bienestar —como la Pensión a los Adultos Mayores, Mujeres Bienestar, y la Pensión para Personas con Discapacidad— son programas sociales que brindan apoyo económico a millones de personas en todo México.

¿Quiénes cobran hoy, 3 de marzo, su Pensión del Bienestar?

De acuerdo con el calendario presentado por Montiel, las y los beneficiarios que recibirán este martes 3 de marzo, su pensión corresponden al apellido cuya primer letra sea:

  • 3 de marzo | Letra “B”
 ESPECIAL/X/@GobiernodeMéxico
Los apoyos serán depositados en la tarjeta del Banco del Bienestar de cada beneficiaria y beneficiario en las fechas ya señaladas por la Secretaría del Bienestar:

También cabe recordar que, con el fin de adaptarse a la actual inflación y cubrir la canasta básica, el gobierno mexicano anunció a comienzos de año un incremento en el monto de todas las pensiones, el cual quedó de la siguiente forma:

  • Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 400 pesos
  • Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos
  • Programa de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos
  • Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos

