El día de ayer comenzó el periodo de registro de la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria, un trámite en el cual la llamada Llave MX juega un rol fundamental.

La creación de esta herramienta es necesaria para que los padres de familia y tutores realicen con éxito el proceso, pero ¿de qué se trata?

¿Qué es la Llave MX?

La Llave MX es una herramienta creada por el Gobierno de México con el objetivo de impulsar la digitalización de sus servicios. Funciona como una cuenta única que permite a los ciudadanos realizar trámites en línea de forma segura, rápida y sin intermediarios.

El mecanismo es indispensable para aquellos que buscan sumarse a distintos programas sociales como la Beca Rita Cetina, Beca Benito Juárez y la Beca de educación superior Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Las personas interesadas pueden crear su cuenta a través del sitio llave.gob.mx , donde solo es necesario ingresar la Clave Única de Registro de Población (CURP) y un correo electrónico para activarla.

De acuerdo con las autoridades, los beneficios de contar con la Llave MX son:

Ahorrar tiempo y evitar trámites presenciales

Acceder a Programas para el Bienestar

Consultar el estado de tus trámites en el expediente

Obtener documentos digitales con validez oficial

En el registro de la Beca Rita Cetina, la Llave MX es necesaria para iniciar sesión, puesto que garantiza una identidad digital única, brindando mayor seguridad en el proceso.

¿Cuándo termina el registro de la Beca Rita Cetina?

De acuerdo con el Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, el registro de la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria estará disponible hasta el próximo jueves 19 de marzo, a través del sitio web oficial del programa: https://www.becaritacetina.gob.mx/ .

Si deseas conocer más sobre los pasos del proceso, da clic aquí .

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

